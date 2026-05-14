Piiripunktid jäävad ka suvel öötundideks suletuks

Jalakäijate piiripunkt Narvas. Autor/allikas: Sergei Stepanov
Valitsus otsustas jätta Koidula ja Luhamaa maanteepiiripunktid veel kolmel kuul öötundideks suletuks ja lühendada kaheks kuuks Narva-1 piiripunkti lahtiolekuaega.

Tänavu veebruaris otsustas valitsus kahe Kagu-Eesti piiripunkti töökorraldust ajutiselt muuta ning kuna põhjust piiripunktide öiseks avamiseks ei ole, otsustati seda praktikat jätkata ja pikendada ajutist töökorralduse muudatust 31. augistini.

Piiripunktid on sel ajal ajatud kella 7–19. Ka varem kella 7–23 avatud Narva-1 jalakäijate piiripunkt on edaspidi avatud kella 7–19, kuid Narvas toimub üleminek uuele graafikule alates 15. juunist.

Siseminister Igor Taro ütles, et kolme kuu eest tehtud otsus oli asjakohane ja väärib jätkamist.

"Vene pool pole möödunud kolme kuu jooksul oma käitumisega head tahet näidanud ning seetõttu ei pea me piirirežiimi leevendamist võimalikuks. Piiriületajad on kohanenud ja me saame oma tööjõudu nüüd palju paremini rakendada seal, kus seda on rohkem vaja – riigipiiri kaitsmisel. 12-tunnine töörežiim kõigis piiripunktides, sealhulgas edaspidi ka Narvas, võimaldab tööjõuressurssi loogilisemalt planeerida. See puudutab ka maksu- ja tolliameti töötajaid," rääkis Taro.

Pärast piirangu kehtestamist on Luhamaal piiriületuste arv ligi 20 protsenti vähenenud ja Koidulas kuus protsenti kasvanud.

"Eelmisel nädalavahetusel Narvas käies vaatasin ka üle, mis see olukord seal on. Mitte mingisugust järjekorda ei olnud 8.-9. mail, sõltumata sellest, mida Vene meedia valetas. Mitte ühtegi inimest ei olnud järjekorras. Ka varem on 86 protsenti inimesi valgel ajal piiri ületanud, nii et ei ole põhjust, miks pikka lahtioleku aega seal hoida," ütles Taro valitsuse pressikonverentsil.

"Me ei tee otsuseid idapiiri osas emotsiooni pealt. Me vaatame olukorda kainelt, hindame riske, tegutseme vastavalt sellele, mis Eesti julgeolekut kõige paremini kaitseb. Meie lähenemine on täpselt selline, et me üritame mõjutada (ida)naabrit käituma mõistlikult. Kui ta käitub mõistlikult, siis on võimalikud teistsugused lähenemised, kui mitte, siis ei ole võimalik," lisas Taro.

Toimetaja: Marko Tooming

