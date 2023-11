Eestis on populaarsust kogumas kalisteenika

Kalisteenika on aina enam populaarsust koguv spordiala, milles jõu, painduvuse ja vastupidavuse arendamiseks kasutatakse ainult oma keharaskust. Spordiliit asutati eelmisel aastal, juba on peetud ka meistri- ja karikavõistlusi.

Kalisteenika kiire populaarsuse üks põhjustest on see, et harjutusi saab teha peaaegu igal pool, spetsiaalset spordi- või jõusaali vaja ei ole.

Uulu kultuuri- ja spordikeskuses peetud Eesti karikavõistlustel osalenud olid juba mitmeaastase kogemusega sportlased. Aga võistlemas oli lapsigi, sest tegid harjutusi suure rõõmuga. Kalisteenika sport ei ole mõeldud ainult tippsportlastele, vaid pakub väljakutseid kõigile.

Harjutustel treenitakse keha kui tervikut. Kalisteenika ja tänavaspordi liit asutati möödunud aastal, eestvedaja on olnud Erik Naissaar.

"See on võib-olla selle ala võlu, nagu ka tegelikult akrobaatika ja erinevad muud võimlemisalad ei kasuta ühtegi raskust. Seda saab teha tegelikult ka jõusaalides vabalt, aga selle eelis on see, et see on vabas õhus kättesaadav," selgitas Naissaar.

"Täna võistlejaid on 50 – võime öelda, et see on Eesti vabariigi rekord. Ka möödunud Eesti meistrivõistlused kevadel olid rekordarvuga, see on nüüd duubeldunud veel. Spordiklubisid on juurde tulnud üle Eesti: Harjumaale, Rakverre, Saaremaale, Pärnumaale, Tartusse," lisas ta.

Kalisteenika tuleb kreekakeelsetest sõnadest kallos, mis tähendab ilu, ja sthenos, mis tähendab jõudu. Ja nii võibki näha, kuidas harjutused aitavad oma keha jõuliseks ja kauniks muuta. Tänavasportlane Kaspar Kallas on üks näide.

"Olen tegelenud umbes viis aastat. 2021 sain Eesti meistriks esimest korda ja eelmisel aastal sain teise koha," ütles ta.

"Mina ütleks seda, et (selle ala pluss) on see, kuidas sa õpid oma keha kontrollima. Kui sa võrdled jõusaaliga, see on täiesti teine asi. Sa õpid kõiki oma väikeseid lihaseid tundma palju paremini. Hästi äge," kirjeldas Kallas.

Ta ütles, et kui tahta tasemel olla, siis tuleb trenni teha neli-viis korda nädalas, ehk rohkemgi. Aga peab oma keha kuulama, rõhutas ta.