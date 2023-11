Saksa piiripiirangud: migrantide voog vähenes järsult

Ajaleht The Times kirjutab, et Saksamaa uute piiripiirangute tõttu saabub riiki üha vähem illegaalseid sisserändajaid. Berliin suutis vähendada migrantide voogu ligi 40 protsendi võrra.

Saksamaa kehtestas ajutise piirikontrolli, et peatada illegaalsete sisserändajate saabumine riiki. Ajalehe Welt am Sonntag analüüs näitab, et riiki saabub üha vähem migrante, vahendas The Times.

Enne 16. oktoobrit registreeriti Poola, Tšehhi, Austria ja Šveitsi piiril 18 492 illegaalset sisenemist riiki. Pärast seda registreeriti 11 029 sisenemist, ehk migrantide tulv vähenes 40,4 protsendi võrra.

Saksimaa liidumaa siseminister Armin Schuster ütles, et viimased tõendid näitavad selgelt, et piirikontroll on praegu hädavajalik.

Kontrollide käigus selgus, kuidas kurjategijad tegelevad inimeste smugeldamisega. Selleks kasutavad kurjategijad ära Schengeni viisaruumi. Schengen on sisepiirikontrollita ala ning riikidevahelist piirikontrolli pole.

Schusteri sõnul võimaldab Schengeni süsteem migrantidel ja kurjategijatel ilma piirikontrollita vabalt Euroopas ringi liikuda.

Saksamaa konstitutsioonikohtu endine kohtunik Hans-Jürgen Papier ütles, et järjestikused Saksa valitsused ja Euroopa Liit (EL) ei pööranud piirikontrollile piisavalt palju tähelepanu.

"Midagi pole tehtud. Migratsioon on endiselt EL-i ja eriti Saksamaa jaoks keskne probleem. Elanikkond oli sellest teadlik. Aga poliitikud vaikisid probleemi maha. Alles nüüd, uue rändesurve ja äärmusparteide sissevoolu tõttu, on inimesed lõpuks ärganud," rääkis Hans-Jürgen Papier.