Euroopa Liidu uus piirikontrolli infosüsteem põhjustas lennujaamades kaose

Lennundussektori esindajad hoiatasid Euroopa Komisjoni, et uue piirikontrolli infosüsteemi tõttu tekivad lennujaamades kuni viietunnised järjekorrad ning osa lende väljub pooltühjana, kirjutab Financial Times.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyenile saadetud kirjas taotlevad lennujaamu ja lennufirmasid esindavad ühendused võimalust peatada kontrollid EL-i riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis (Entry/Exit System ehk EES). Seda põhjusel, et suvepuhkuste ajal läbib piirkonna lennujaamu miljoneid reisijaid tavapärasest rohkem.

Ühenduste sõnul halveneb juba praegu väga keeruline olukord suvel veelgi, kui komisjon ei luba lennujaamadel kontrollidest ajutiselt loobuda.

Organisatsioonid küsisid komisjonilt luba lennujaamadel juulis ja augustis kontrollid täielikult peatada, kui reisijate arv ületab piirikontrollipunktide läbilaskevõime. Ühendused lisasid, et alates septembrist tuleb selgelt määratletud erandolukordades tagada püsiv paindlikkus.

"Osa rahvusvahelisi reisijaid kaalub Euroopasse reisimisest loobumist, kuna kardetakse ülemäära pikki viivitusi piiril," märkisid lennundussektori esindajad. "See kahjustab eelkõige Euroopa mainet, turismi ja transpordiühendusi."

Süsteem, mida hakati järk-järgult juurutama eelmise aasta oktoobris, kohustab Euroopa Liitu saabuvaid välisriikide kodanikke sihtkoha lennujaamas registreerima oma sõrmejäljed ja foto. Kuid süsteemi kasutuselevõttu on saatnud probleemid iseteeninduskioskitega ja pikad järjekorrad.

"Reisijad on pidanud ootama pikalt järjekorras terminalihoonetest väljaspool ja lagedal lennuväljal, sest piirikontrollipunktid ei suuda saabujaid piisavalt kiiresti teenindada," seisis kirjas. "Lennuväravate sulgemisel on lennukid pooltühjad, samal ajal kui reisijad on kinni piirikontrolli järjekordades."

Reeglid võimaldavad riikidele küll teatavat paindlikkust mõnest kontrollist loobuda, kuid ka see võimalus peaks septembris järk-järgult kaduma.

Lennundusorganisatsioonide sõnul on paindlikkust vaja seni, kuni lennujaamades on süsteemi jaoks piisavalt töötajaid, iseteeninduskioskid on piisavalt usaldusväärsed ning eelregistreerimise mobiilirakendus on täielikult kasutusele võetud.

"Kaalul on Euroopa Liidu maine ja usaldus õigusraamistiku vastu," hoiatasid nad.

Kiri von der Leyenile on lennundussektori seni kõige tõsisem hoiatus EES-süsteemi kohta ning see edastati vaid mõni nädal enne suvise turismihooaja algust.

"Juulis ja augustis teenindavad Euroopa lennujaamad eeldatavasti umbes 40 miljonit reisijat rohkem kui eelneva kahe kuu jooksul," seisis kirjas. "Komisjon ja liikmesriigid peavad teadvustama praegust olukorda ning seda, millega meie lennundussüsteem lähinädalatel silmitsi seisab."

Euroopasse saabub välisreisijaid peamiselt USA-st ja Suurbritanniast.

Euroopa Komisjon ei vastanud kirja puudutavale päringule.

Eelmisel nädalal teatas komisjoni pressiesindaja, et "riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem toimib täielikult kõigis Schengeni riikides ja töötab hästi" ning et "reeglid tagavad piiriületuse sujuvuse saavutamiseks vajaliku paindlikkuse".

Pressiesindaja lisas, et "pika ooteaja põhjuseks ei ole enamasti mitte EES-i toimimine, vaid juba varem eksisteerinud tegurid nagu tööjõupuudus, taristu piirangud ja lendude koondumine kindlatele kellaaegadele".