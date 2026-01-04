Saksamaa kärpis järsult immigrantide perekondade taasühinemist

Saksamaa ei ole esimestel kuudel pärast üldise perekondade taasühinemise õiguse peatamist tunnustanud peaaegu ühtegi pagulaste perekondade taasühinemise erijuhtu, teatas riigi välisministeerium laupäeval.

Kuigi Rahvusvahelises Migratsiooniorganisatsioonis (IOM) on registreeritud 2586 sellist juhtumit, on viisasid väljastatud vaid kahel juhul, teatas valitsus vastuseks opositsioonilise vasakpartei Die Linke parlamendiliikme Clara Büngeri esitatud küsimusele.

Juuli lõpus peatati Saksamaal piiratud kaitset andva nn täiendava kaitse staatuse saanud immigrantide perekondade taasühinemine kaheks aastaks. See puudutab paljusid süürlasi, kelle pereliikmetel on nüüd lubatud Saksamaale saabunud sugulaste juurde tulla ainult erivajadusel.

Täiendav kaitse antakse rahvusvahelise kaitse saanud migrantidele, kes ei suuda tõestada, et nad on oma päritoluriigis isiklikult ohus, kuid kardavad seal valitsevat üldist vägivalda. Perekonna taasühinemise peatamine mõjutab ainult seda kategooriat, mitte neid, kellel on õigus varjupaigale või kes kuuluvad Genfi pagulasseisundi konventsiooni alla.

Eelmise aasta mais tegevust alustanud kantsler Friedrich Merzi koalitsioonivalitsus lubas piirata immigratsiooni Saksamaale.