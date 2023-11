Kuus teismelist astub Prantsuse õpetaja mõrva tõttu kohtu ette

Prantsuse ajalooõpetaja Samuel Paty sattus islamistliku rünnaku alla 2020. aastal, kui Tšetšeeni päritolu 18-aastane pagulane Abdoullakh Anzorov pussitas teda ning seejärel lõikas ohvril pea maha.

Kuna sündmuskohale jõudnud politseinikud lasid Anzorovi maha, siis käib praegu kohus mõrvale kaasa aidanud inimeste üle.

Vahetult enne oma mõrva näitas Paty õpilastele ajakirjas Charlie Hebdo ilmunud karikatuure prohvet Muhamedist. Tegevuse eesmärgiks oli seletada eetikatunnis osalenud õpilastele Prantsuse sõnavabadust puudutavaid seadusi.

Anzorov otsustas Paty tappa pärast seda, kui sotsiaalmeedias hakkas levima info islami prohvetit "teotanud" õpetajast koos tema isikuandmetega.

Mõrv leidis aset kõigest mitu nädalat pärast seda, kui satiiriajakiri Charlie Hebdo avaldas uuesti kurikuulsad karikatuurid. Kui ajakiri avaldad neid esimest korda 2015. aastal, ründasid islamiterroristid ajakirja peakontorit, tappes 12 inimest. Lisaks ründasid samad terroristid ka Pariisis asuvat juudi toidukauplust, kus sai surma viis inimest.

Süüdistuse kohaselt aitas sotsiaalmeedias õpetaja kohta levitada valeinfot tüdruk, kes oli toona kõigest 13-aastane, vahendab The Guardian. Tüdruk postitas sotsiaalmeedias, justkui oleks Paty nõudnud, et muslimitest õpilased lahkuks karikatuuride näitamise ajal klassiruumist. Hiljem tunnistas tüdruk uurijatele, et teda polnud isegi sel päeval koolis.

Veel viis süüdistatavat olid 2020. aastal 14- kuni 15-aastased. Prokuratuuri sõnul aitasid nad Anzorovil õpetaja tuvastada. Teismelised jälgisid õpetaja liikumisi ning teavitasid Anzorovit Paty viibimiskohast, saades vastutasuks raha, vahendab France 24.

Paty perekonda esindav jurist Virginie Le Roy ütles, et kohtuprotsess teismeliste üle on ülioluline õigluse jalule seadmiseks.

"Alaealiste roll oli võtmetähtsusega tema mõrvani viinud sündmuste jadas," ütles Le Roy.

Ülekuulamise ajal ütlesid teismelised, et neile ei tulnudki pähe, et Anzorov kavatseks õpetaja mõrvata, sest nad eeldasid, et ta lihtsalt tahtis Paty läbi peksta.

Süüdimõistmise korral saavad noorukid kuni kaks ja pool aastat vanglakaristust.

Veel kaheksa täiskasvanut lähevad kriminaalkohtu ette järgmisel aastal samas kohtuasjas. Neid süüdistatakse õpetaja vastu laimu- ja ahistamiskampaania korraldamises sotsiaalmeedias ning Paty isikuandmete levitamises.

Paty pole ainus Prantsuse õpetaja, kes sai surma islamistide käe läbi. Oktoobris tappis radikaliseerunud nooruk Põhja-Prantsusmaa Arrasi linnas õpetaja Dominique Bernardi.