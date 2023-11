USA süüdistab India ametnikku sikhi separatisti mõrvakatse korraldamises

Kolmapäeval avalikustatud süüdistuse kohaselt püüdis nimetamata India ametnik korraldada atentaati New Yorgis ühele tuntud sihkide separatismi toetavale aktivistile. Selleks värbas ametnik India kodanikku Nikhil Guptat, kes pidi saabuma USA-sse ja palkama seal palgamõrvari.

Tapmiskatse nurjus aga juunikuus, kui Gupta oli vahistatud Tšehhis USA ametnike palvel.

Kuigi süüdistuses ei nimetata sikhi, kes pidi atentaadi ohvriks langema, avalikustas Financial Times eelmisel nädalal, et tegemist oli Gurpatwant Singh Pannuniga, kes on USA ja Kanada topeltkodanik. Pannun on USA-s tegutseva sikhide separatistliku grupi üks kaasjuhtidest ja tema eesmärk on sõltumatu sikhide riigi loomine Põhja-Indias.

Süüdistusest selgub, et atentaati planeerinud nimetamata ametnik kirjeldas ennast Guptale kui kõrget India luureohvitseri.

Pannun usub, et India valitsus eesotsas peaminister Narendra Modiga soovib ta tappa iseseisvusreferendumi korraldamise katse eest Pandžabi provintsis Põhja-Indias.

"Minu vastu suunatud mõrvakatse USA pinnal on näide India jultunust rahvusvahelisest terrorismist, mis esitab väljakutset USA suveräänsusele ning ohustab sõnavabadust ja demokraatiat," ütles Pannun Financial Timesile kolmapäeval.

Enne USA prokuratuuri süüdistuse avalikustamist teatas India välisministeerium, et riigis alustas tööd "kõrgetasemeline uurimiskomisjon, mis analüüsib kõiki juhtunu olulisi üksikasju." India valitsus pole skandaali enam kommenteerinud.

Juhtum võib põhjustada diplomaatilisi pingeid USA ja India vahel ajal, kui USA president Joe Biden soovib parandada suhteid Lõuna-Aasia riigiga. Bidenil on oluline omada liitlassuhteid võimalikult paljude piirkonna riikidega USA ja Hiina kehvate suhete tõttu.

Kõrged USA ametnikud on korduvalt tõstatunud teemat India kolleegidega viimaste kuude jooksul. Nii käis Indias augustis USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktor Bill Burns ning samuti arutas juhtunut oma India kolleegiga Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan.

Samuti rääkis Biden septembris juhtunust Indias peaminister Modiga riigis toimunud G20 tippkohtumise ajal.

USA pole esimene Lääne riik, mis süüdistab Indiat mõrvakatsete korraldamises enda pinnal. Septembris ütles Kanada peaminister Justin Trudeau, et on olemas usutav kahtlus, et India valitsus oli seotud sikhi separatisti Hardeep Singh Nijjari mõrvaga. Nijjar tapeti selle aasta 18. juunil Vancouveris.