India peaminister külastab reedel Kiievit

Juuli algul ilmus maailma ajalehtedes pilt India peaministri Narendra Modi ja Vene režiimi juhi Vladimir Putini soojast kallistusest.

Muu maailm avaldas pahameelt, sealhulgas ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kes kirjutas sotsiaalmeediaplatvormil X: "On suur pettumus ja kohutav löök rahupüüdlusele näha maailma suurima demokraatia juhti kallistamas maailma kõige verisemat kuritegijat."

Pärast täiemahulise sõja algust – Venemaa sissetungi Ukrainasse – otsustas Modi esmalt külastada Moskvat. Kiievi suundub India peaminister sellel reedel, rohkem kui kuu aega hiljem.

Kuigi India ei ole selgelt valinud poolt, on New Delhil soojemad suhted Moskvaga. India ostab endiselt suurtes kogustes Vene naftat ja muid maavarasid. Tänu India rafineerimistehastele jõuab lõpuks see nafta ka mujale maailma.

India sõjavägi kasutab suuresti Vene tanke, lennukeid ja rakette ning sõltub seega Vene relvade impordist ja tootmislubadest. See on nii juba Külmast sõjast saati ja pidevate piirikonfliktide tõttu Pakistani ja Hiinaga on tugeva sõjalise valmisoleku hoidmine Indiale ülimalt tähtis. Moskva visiidil räägiti samadel teemadel, India soovib rohkem Vene investeeringuid mitte ainult Venemaalt kaupa importida.

Eriti viimase 20 aastaga on samas Ameerika Ühendriigid püüdnud Indiat veenda oma Vene sõbrast lahti ütlema. India on USA, Austraalia ja Jaapani kõrval Hiina mõjujõu kasvu vastukaaluks moodustatud julgeolekukoostöö formaadi Quad liige.

New Delhit muudab ärevaks Moskva ja Pekingi lähenemine. See on Ukraina võimalus. Kuigi Modi visiidilt suurt läbimurret ei oodata, on võimalik, et kaks riiki sõlmivad põllumajanduse ja kaitsetööstuse valdkonnas kokkulepped.

Iseseisva kaitsetööstuse poole püüdlev New Delhi võib olla huvitatud näiteks Ukraina gaasiturbiin-laevamootoritest või Ukraina teadmistest lennunduses.

Zelenski jaoks on Modi toetus samas kriitilise tähtsusega, et võita riikide poolehoid, kes seni ei ole kippunud Venemaa agressiooni hukka mõistma.