USA majandus kasvas kolmandas kvartalis 5,2 protsenti

Ühendriikide sisemajanduse koguprodukt (SKP) tõusis aasta peale arvutatuna kolmandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga varem prognoositud 4,9 protsendi asemel 5,2 protsenti, teatas kaubandusministeerium.

Ministeerium märkis, et uus hinnang tuleneb arvatust suurematest investeeringutest ja valitsussektori kulutustest. Tarbijate kulutused olid aga varem arvatust väiksemad.

USA majandus on intressimäärade tõstmisele oodatust paremini vastu pidanud. Kui algul ennustati, et inflatsiooni ohjeldamiseks mõeldud baasintressi tõus võib viia majanduse kahanemiseni, on tarbijate kulutuste püsimine kõrgel tasemel ja tugev tööturg languse seni ära hoidnud.