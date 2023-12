Saksa keskpanga juht: veel on vara kuulutada võitu inflatsiooni üle

Euroala inflatsioon langes novembris 2,4 protsendini, oktoobris oli see 2,9 protsenti.

"Me ei ole veel võitnud lahingut inflatsiooni vastu," ütles hiljuti Küprost külastanud Nagel kohalikule ajalehele Kathimerini pühapäeval.

Nagel kirjeldas inflatsiooni kui kangekaelset ja ahnet elukat ning ütles, et sellega võitluse järgmine etapp on senisest keerulisem.

"Kui lisada siia juurde stsenaarium, kus geopoliitiliste pingete süvenemine võib tähendada kõrgemat inflatsiooni, siis on selge, et oleks liiga vara kuulutada võitu kõrgete inflatsioonimäärade üle," sõnas Nagel, kes kuulub ka intressimäärasid kehtestavasse Euroopa Keskpanga nõukokku.

"Ma ei oska öelda, kas intressimäärad on juba saavutanud oma tipu. Euroopa Keskpanga nõukogus me otsustame intressimäärasid koosolekute kaupa, järgides oma andmetele tuginevat lähenemisviisi," lisas ta.

Nagel märkis, et inflatsiooni väljavaateid mõjutab muu hulgas näiteks see, et kõrgete energiahindade piiramise meetmed paljudes Euroopa riikides järk-järgult kaovad. Samuti viitas ta oodatavale tugeva palgakasvu jätkumisele.

"Kokkuvõttes ma eeldan inflatsiooni jätkuvalt langust, kuid aeglasemas tempos ja võimalike konarustega sel teel," ütles Nagel.