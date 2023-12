Ametiühing: Hollywoodi näitlejad kiitsid heaks uue lepingu stuudiotega

Hollywoodi näitlejad USA-s kiitsid ülekaalukalt heaks uue raskesti kätte võideldud kokkuleppe stuudiodega, et lõpetada kuid kestnud streik, teatas ametiühing teisipäeval.

Näitlejate ametiühing SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) kinnitas, et 78 protsenti hääletanud liikmetest kiitis mitmeaastase lepingu heaks ning pea 22 protsenti oli selle vastu.

Ametiühingu president Fran Drescher ütles avalduses, et tegemist on SAG-AFTRA kuldajaga ning näitlejate ametiühing pole kunagi varem olnud nii tugev.

Ametiühingu teatel sisaldab leping rohkem kui miljardi dollari väärtuses uusi hüvitisi ja hüvesid ning näitlejate kaitset tehisaru kasutamise eest stuudiotes.

Filmi- ja Teleprodutsentide Liit (AMPTP), mis esindab stuudioid nagu Netflix Inc., Walt Disney ja teisi, teatas samuti, et tunneb heameelt leppeni jõudmise üle