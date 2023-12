ERR-i Pärnu korrespondendiks saab Kristi Raidla

Alates 2024. aasta jaanuarist vahendab Pärnu ja Pärnumaa uudised rahvusringhäälingu tele- ja raadiouudistele ning veebiportaali Kristi Raidla, kes võtab ameti üle pensionile siirduvalt Ester Vilgatsilt.

"Oleme Ester Vilgatsile väga tänulikud pikaajalise pühendunud töö eest ERR-i uudistetoimetuses. Kristi Raidla eestvedamisel on Pärnu ja Pärnumaa sündmused kindlasti ka edaspidi hästi kajastatud," ütleb ERR-i uudistetoimetuse juht Anvar Samost.

Kristi Raidla on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ajakirjanduses ja kommunikatsioonis ning õppinud lisaks turismi- ja hotelliettevõtlust. Haapsalus sündinud ja Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi lõpetanud Raidla on Pärnus elanud nüüdseks rohkem kui 20 aastat. Alates 2017. aastast on ta töötanud politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuuri pressiesindajana Pärnus.

Eesti Rahvusringhäälingul on kogu Eestit hõlmav korrespondentide võrgustik piirkondlike uudiste ja sündmuste kajastamiseks. Lisaks Pärnu ja Pärnumaa korrespondendipunktile on ERR-i uudistetoimetusel korrespondendid Võru- ja Põlvamaal, Läänemaal ja Hiiumaal, Saaremaal, Kesk-Eestis, Narvas, Virumaal ja Valgamaal. Kohalikke uudiseid vahendavad ka Tartu ja Narva stuudio.