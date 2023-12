Timo Tatar energeetika asekantsleriks enam ei kandideeri

Kliimaminister Kristen Michal ütles ERR-ile, et Tatar on talle öelnud, et ei kandideeri uuesti asekantsleri kohale, kui tema viie aasta pikkune ametiaeg läbi saab. Michali sõnul on Tatar teinud head tööd energeetikas ning tema teadmised ja kontaktid Eestis ja EL-is on väga palju kasu riigile ja valdkonnale toonud.

"Näiteks hiljutisest ajast suur protsess - Balti riikide Venemaast desünkroniseerimise ajakava ning Mandri-Euroopa sünkroniseerimise protsessi riigipoolne ettevalmistamine ja suunamine. Või näiteks lähituleviku Eesti juhitavate võimsuste tulevikulahenduse planeerimine, mille kohta täna valitsus tegi otsuse saata seaduseelnõu riigikokku. Tuumavaldkonnast kuni maavaradeni, kahtlemata suur portfell, milles inimesed ja valdkond on südamega hoitud," loetles Michal Tatari saavutusi.

Michali sõnul ootab kliimaministeerium asekantsleri konkursile kõiki, kellel on asjalikud teadmised, juhtimiskogemus, julgust iseseisvalt ning kriitiliselt mõelda.

"Ja tahtmine Eestis üliolulise valdkonnaga - energeetika ja maavarad - tegeledes saada mõõdukalt palka ja veidi rohkem hinnanguid kõigilt, kes paremini teavad või seda arvavad," sõnas Michal.

Timo Tatar on olnud mõnda aega üks mõjukamaid Eesti energeetikavaldkonna arengute suunajaid. Tatar on töötanud energeetika asekantslerina (eelnevalt MKM-is) 2019. aastast. Enne seda oli ta MKM-i energeetikaosakonna juhataja.