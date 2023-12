Läti tõstab alkoholiaktsiisi

Eelnõu seletuskirja järgi on otsuse eesmärgiks tagada riigi toimimiseks ja majandusarenguks vajaliku rahastuse suurendamist.

Tõstetakse nii alkoholi- kui tubakatoodete aktsiisi, kusjuures tõus on algselt plaanitust järsem. Põhjuseks on vajadus leida katteallikad käibemaksu soodusmäära säilitamiseks Lätile tüüpilistele puu- ja köögiviljadele ning marjadele.

Aktsiisitõusud algavad järgmisel aastal, kuid jätkuvad ka 2025. ja 2026. aastal, vahendab Läti rahvusringhääling LSM.

Enim kasvab aktsiis suhkrut sisaldavatele alkoholivabadele jookidele ja energiajookidele. Nende puhul tõuseb aktsiis keskmiselt 19,3 protsenti.

Aktsiis kangele alkoholile tõuseb umbes kaheksa protsenti 2024. aastal.

Aktsiis veinile ja muudele jookidele, mille alkoholisisaldus jääb kuue ja 15 protsendi vahele, tõuseb umbes 10 protsenti, ja nii kolm aastat järjest.

Siidriaktsiis tõuseb samuti umbes kümme protsenti aastas, ning õlleaktsiis veidi vähem kui kümme protsenti aastas.

Sigarettidele kohalduv aktsiis tõuseb 23,8 protsenti ja nii kolm aastat järjest. Samuti tõuseb e-sigarettide aktsiis keskmiselt 21 protsenti iga aasta.

Varem olid kavandatud umbes poole võrra väiksemad aktsiisitõusud. Sügisel aga leppis Läti valitsus kokku, et käibemaksumäär Lätile omastele puu- ja köögiviljadele ning marjadele tõuseb ainult 12 protsendini, samas kui algsete plaanide järgi pidi käibemaks nendele toodetele tõusma 21 protsendini ehk võrdsustuma tavapärase käibemaksumääraga.

Praegu kehtib Lätis viieprotsendiline käibemaksu soodusmäär puu- ja köögiviljadele ning marjadele, kui need on omased Lätile. Siiski ei pea põllumajandustoodang otseselt olema Lätis kasvatatud.

Aktsiisitõusu eelnõu seletuskirjas mainiti lisaks tulude suurendamisele ka alkoholi ja tubakatoodete tarbimise mõju rahvatervisele.

"Nende toodete tarbimisel on negatiivne mõju rahvatervisele, mistõttu aktsiiside kasv on teretulnud tervishoiu vaatevinklist. Samuti see on avalikkuse huvides, sest see vähendab nende toodete kättesaadavust," seisis seletuskirjas.