Otse kell 9.30: Eesti Pank majanduse konkurentsivõimest

Eesti Pank korraldab täna kell 9.30 – 12.35 avaliku seminari "Millisel kursil on Eesti majanduse konkurentsivõime?", kus käsitletakse Eesti majanduse kasvuvõimet nii lühemas kui ka pikemas vaates. Arutelusid saab jälgida ERR-i portaalis.

Muu hulgas vahetatakse mõtteid selle üle, mis võiks Eesti majanduse praegusest madalseisust välja aidata.

Seminari avasessioonil selgitab keskpanga president Madis Müller Eesti majandusseisaku põhjuseid ning arutleb, kuidas saaks majanduse kasvule hoogu anda. Soome Panga majandusprognoosi osakonna juhataja Meri Obstbaum jagab oma riigi kogemusi, kus halvenenud konkurentsivõime ja madal tootlikkus koos riigi võlakoorma kasvuga on sealsetele poliitikakujundajatele muret teinud juba viimased 15 aastat.

Seminari esimeses aruteluringis tuleb juttu sellest, kuidas muutused globaalses majanduskeskkonnas mõjutavad avatud majandusega riike nagu Eesti ning milline paistab meie ettevõtluskeskkond rahvusvahelises võrdluses. Samuti räägitakse nii Eesti riigi kui ka kogu Euroopa Liidu võimalustest konkurentsivõimet parandada. Sõna saavad Tea Danilov (Arenguseire Keskus), Klen Jäärats (riigikantselei) ja Joonas Vänto (EAS-i ja KredExi ühendasutus).

Teises aruteluringis annavad oma hinnangu olukorrale ettevõtjad, vaagides, mis on Eestis tegutsemise eelised ja puudused ning millises suunas tuleks ettevõtjatel oma tegevusega liikuda, et konkurentsipositsiooni parandada. Lisaks, millised on nende ettepanekud riigile.

Arutelust võtavad osa Ain Hanschmidt (Infortar), Agur Jõgi (Pipedrive), Sirli Männiksaar (Ericsson Eesti) ja Alo Tamm (Harmet OÜ). Mõlemas aruteluringis juhib vestlust Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik.