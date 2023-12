Ossinovski sõnul peaks järgmine maksupakett keskenduma jõukamatele

Kevadel asub koalitsioon otsima kärpekohti ja lahendusi eelarvestrateegias puudu olevale rahale.

Küsimusele, kas sotsiaaldemokraadid sel korral panevad jala maha ja ütlevad, et ei lase vaid vaeseid maksustada, vastas Ossinovski, et sotsiaaldemokraatide hinnangul peaks järgmine maksupakett olema progressiivne.

"Kuna esimeses maksupaketis tehti asju, mis rohkem mõjutasid vaesemat elanikkonda, siis täiendavad vahendid peaksid tulema sealt, kus raha on. Jõukamatelt inimestelt, vara maksustamiselt, ettevõtete OÜ-tamise piiramiselt näiteks, et vältida maksupettusi. See on koht kuhu meie vaatame," ütles Ossinovski.

Järgmisel aastal toimuval erakonna üldkogul Ossinovski sotside esimeheks kandideerida ei plaani, kuid soovib jätkata erakonna juhatuses ning nentis, et võib-olla kandideerib üle pika aja ka erakonna aseesimeheks.

