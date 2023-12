Ülepakkumine on Tallinna üüriturul hindu langetanud

Ostjate puudumisel on arendajad hakanud uute majade kortereid korraga suures mahus välja üürima, mis on tekitanud üüripindade ülepakkumise. Seetõttu on üürihinnad languses, kuid praegu puudutab see peamiselt uusi ja kallima otsa kortereid.

Tallinnas Õismäel ITM grupi poolt ehitatud Harkuranna Tornis on hästi müügiks läinud ülemise korruste korterid. 14-korruselise maja alumistel korrustel on suur osa korteritest müümata. Maakler Nikita Mostepanov ütles, et müük hästi ei lähe.

"Praegu ütleme niimoodi, et raskelt. Seoses sellega, et euribor on praegu väga kõrge. Inimesed ütleme niimoodi, et nad ootavad, mis tulevik annab. See aasta ma ei usu, et midagi paraneb. Äkki järgmine kevadeks rohkem. Aga praegu jah, eriti müüki ei tule," rääkis Mostepanov.

Seetõttu otsustas arendaja Harkuranna Tornis osad müümata korterid hoopis sisustada ja üürile anda.

"Me mõtlesime jah, et teeme mitu üürikortereit, proovime. Äkki inimesed, kes praegu ei saa endale lubada midagi osta, praegu üürivad, panevad raha kõrvale ja siis kui nad on valmis ostma, võivad siinsamas osta endale korteri," ütles maakler.

Kuid just seetõttu on Tallinnas üüripakkumiste arv oluliselt tõusnud.

"Praegu on teada, et võib tulla korraga umbes 10-20, isegi 60 korterit mõnes piirkonnas üürile, täpselt nii palju kui on seda nii-öelda laojääki sinna majja jäänud," rääkis kinnisvarabüroo Uus Maa analüütik Risto Vähi.

See on mõjutanud Tallinas ka üüri hinda.

"Vaba korter peab ju kuidagi teenima. Tegelikult on ülepakkumine ja kui nüüd tuleb kuskil piirkonnas veel juurde korraga palju uusi kortereid, siis loomulikult on see eelkõige surve hindadele. Üürihuvilistel on tingimisruumi. Hind tuleb praegu alla muidugi kõikjal," ütles Vähi.

Ka üürikuulutused näitavad, et Tallinnas üüritavad pindu 20 protsenti rohkem.

"Aasta tagasi oli meil 2000 üürikuulutust, praegu 2500. Kui nagu sinna sisse vaadata, siis kõige suurem mõjutaja on Tallinna kesklinn ja Põhja-Tallinn – need on kasvanud umbes 15 protsenti. Kui näiteks võrrelda Tartu turgu, siis seal sisuliselt ei ole ei hinnas ega kuulutuste arvus mingisugust muutust," rääkis kinnisvaraportaali City24 juht Karin Noppel-Kokkerov.

Noppel-Kokkerov ütles, üürikuuluste järgi on hinnalanguses esialgu kallimad korterid. Osades linnaosades pole hinnalangust näha.

"Hind täna on pigem kukkuv, Lasnamägi võrreldes aastatagusega on kasvanud üks protsent. Aga kindlasti on niimoodi, et kallima otsa kinnisvaras ikkagi on oodata hinnalangust, et seal on väga tugev ülepakkumine täna," sõnas Noppel-Kokkerov.