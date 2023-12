Jüri Ratase portree maalis riigikogu esimeeste galeriisse Aapo Pukk

Ratas on selles galeriis välja pandud portreemaalidel kõige noorem riigikogu esimees. "Ratas on olnud riigikogu esimees ja aseesimees ning peaminister. Energilise, sihikindla ja kindlakäelise juhina on tal ees edaspidi veel sisukas tulevik," ütles Hussar riigikogu pressiteenistuse vahendusel.

Hussar andis Ratasele üle sinimustvalge riigilipu, mis lehvis Pika Hermanni tornis tema Riigikogu esimeheks oleku ajal.

Jüri Ratase portreemaal Autor/allikas: Reio Raudheiding/riigikogu kantselei

Juba enam kui 20 aastat tagasi sai alguse taasiseseisvunud Eesti riigikogu esimeeste portreede galerii Toompea lossis. Esimene oli aastal 2000 avatud Ülo Nugise portree, mille maalis Evald Okas.

2004. avati VIII ja IX riigikogu esimehe Toomas Savi portree, mille maalis Aapo Pukk. Laurentsius maalis 2011. aastal portree X, XI ja XII riigikogu esimehest Ene Ergmast.

Samal aastal (2011) maalitud riigikogu esimehe Toomas Vareki portree autor on Orest Kormašov, XII ja XIII riigikogu esimehest Eiki Nestorist tegi 2015. aastal maali Jüri Arrak.

Henn Põlluaasa portree autoriks oli taas Lauri Sillak, kunstnikunimega Laurentsius. Maal tehti 2021. aastal.

Traditsiooni kohaselt on kõik taasiseseisvumisaja riigikogu esimehed ise valinud Eesti kunstniku, kes tema portree maalib.