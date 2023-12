Samasooliste abielu jõustumine toob kaasa ka sooneutraalsed blanketid

Siseministeeriumi menetleda olid perekonnaseaduse muudatused, mis puudutavad perekonnatoiminguid ehk seda, kuidas abielusid sõlmitakse, sealhulgas ka kõik dokumendi vormid, mis nendes menetlustes tehakse.

Üheks uueks vormiks, mis puudutab abielude sõlmimist, on blankett, kus puuduvad abiellujate soolised määratlused. "Muudatused tehti esmalt selle pärast, et mitte kellegi tundeid riivata ja et kui on samasoolised abikaasad, oleks need vormid igati kasutatavad. Kehtima jäävad loomulikult ka blanketid, kus on abiellujateks märgitud "mees" ja "naine"," rääkis siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna nõunik Ulvi Klaar.

Blankettide tekst räägiti läbi eri asutustega. Määruse kooskõlastusringil käis läbi ka teisi variante, näiteks majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ei pooldanud hiljem sõelale jäänud lahendust, vaid pani ette kaaluda kõikidele kombinatsioonidele (st. mees-mees, naine-naine, naine-mees) variantide loomist.

"Seda seetõttu, kuna "esimene" ja "teine" abielluja juba katavad kategooriad "mees-naine" ning ei ole selgelt aru saada, miks on vaja soospetsiifilist vormi ainult "mees-naine" paaridele, aga mitte teistele. Juhul, kui see ei oleks vormide rohkuse tõttu mõistlik, siis teeme ettepaneku kasutada lähtudes sooneutraalse abielu põhimõttest varianti "esimene" ja "teine" abielluja," kirjutas MKM-i esindaja kooskõlastusringi vastuses.

Siseministeeriumi määrus kehtestab ka abiellujate nimevaliku. "Seal muutub ainult see, et kuna rakendub ka kooseluseadus, siis võrdselt abikaasadega saavad ühist nime kanda ka registreeritud abikaasad," sõnas Klaar.

Jaanuarist saab esitama hakata avaldusi abiellumiseks üks kuu kuni kuus kuud ette. Klaari sõnul saab sooneutraalse abielu sõlmida kõige varem 2. või 3. veebruaril, sõltuvalt sellest, kas abiellumisavaldus tehakse füüsiliselt perekonnaseisuametis 2. jaanuaril või internetis 1. jaanuaril.

Samasooliste abielu saab sõlmida ka notari juures. Ka seal kehtivad samad reeglid, mis perekonnaseisuametnike juures - abiellumisavaldus tuleb esitada kuu aega enne. Ainult mõjuvatel põhjustel saab notar kuulist ooteaega lühendada.

Paaripanijad teevad kõnedes muudatusi

Tallinna perekonnaseisuameti juhti Kristi Kaili uuest aastast tulevad muudatused, milleks on ka uued blanketid, muretsema ei pane. "Meie oleme selle seaduse rakendajad, mitte loojad. Töökorralduslikult peame tõesti meiegi mõningaid muudatusi tegema, näiteks, mis puudutab avalduste vorme, aga need muudatused pole suured ega kardinaalsed," sõnas Kail. Vormid määruse lisana jõuavad Tallinna perekonnaseisubüroosse järgmise aasta algul.

Samasoolised abiellujad on juba pöördunud eri küsimustega Tallinna perekonnaseisuameti poole. "Ikka on huvi tuntud, aga seda on juba tehtud ka varasemalt. Kirjade laviini ei ole, aga nii nagu on meilt uuritud võimalust abielluda mõnel kindlal kuupäeval, uurivad võimalusi ka samasoolised abiellujad. See ei ole meie jaoks midagi tavapäratut," rääkis Kail.

Kail ei soovinud kommenteerida, kuidas muutuvad Õnnepalees paaripanijate kõned. " See on iga abieluregistreerija enda kõne, teenuse üks osa, ja kuidas nad täpselt kõnet peavad, pole teema, mida peaks eraldi käsitlema [sooneutraalse abielu kontekstis]. Tehakse kõne vastavalt neutraalselt, ja nii ongi," rääkis Kail.

Abieluregistreerijad uue määruse jõustumise foonil oma ametist loobunud pole. "See ei ole üldse teema. Kui me vaatame ka lähiriike, kellega me tihedalt suhtleme, siis see on asjade loomulik käik ja meie ei võta seisukohti ega hoiakuid," sõnas Kail.

EELK-is arutab samasooliste abielu eraldi töögrupp

EELK kirikuõpetajad, kellel on abielu sõlmimise õigus, järgmisel aastal kindlasti samasooliste abielusid registreerima ei hakka, ütles EELK-i konsistooriumi liige, vaimulik Toomas Nigola. "Me ei saa seda teha juba protseduurilistel põhjustel, sest luteri kirikus käib abielu sõlmimine alati koos laulatusega ja EELK samasoolisi paare ei laulata," ütles Nigola.

Samas tunnistas ta, et arutelud, kas samasooliste laulatamisega peaks Põhjamaade eeskujul tegelema ka EELK, tegelikult Eestis käivad, kuigi mitte väga aktiivselt. "Eks igasuguseid arutelusid on ja EELK-is on loodud ka vastav töörühm, kes seda koos muude tundlike teemadega arutab, kuigi õigem oleks öelda, et nad arutavad praegu veel seda, kuidas oleks kõige parem neid asju arutada. Kuid lähiaastatel ilmselt otsusteni ei jõuta, [liturgia muutmine] oleks väga ebatõenäoline," rääkis Nigola. Liturgia muutmise lõpliku otsuse peaks tegema vaimulike kongress.

Riigikogu võttis 20. juunil vastu valitsuse usaldusküsimusega seotud perekonnaseaduse muudatused, mis annavad seadusliku õiguse abielluda ka samasoolistele paaridele. Eelnõu poolt hääletas 55 riigikogu liiget ning vastu 34.

Abielu kõrval jääb inimestele alternatiivina alles ka võimalus sõlmida kooseluleping. Uus seadus näeb ette kooseluseaduse rakendamiseks vajalikud ja seni õiguskorras puuduvad sätted ning luuakse lihtsustatud kord kooselulepingult abielule üleminekuks. Perekonnaseaduses täpsustub ka põlvnemise regulatsioon seonduvalt samast soost paaride lapsendamisõigusega.

Kooskõlastusringil näidetena kasutatud blanketid Allikas: siseministeerium