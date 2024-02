Eestis sõlmiti esimesed sooneutraalsed abielud

Avaldusi abiellumiseks saab teha minimaalselt üks kuu ette. 1. jaanuaril avalduse teinud Leena ja Kristin ei näinud põhjust abiellumisega ka kauem oodata.

"Selline natuke veider tunne on, mingis mõttes on nii kaua oodatud. Samas on hea kergendus, nagu oleks kivi südamelt ära läinud. Et nüüd ongi päriselt võimalik. Ikkagi sisemiselt on veider tunne, et see üldse Eestis võimalik on. Kuigi see on väga tore," rääkis värske abielupaar.

Noorpaar on viimased paar aastat oma elu koos planeerinud ning ootanud võimalust abiellumiseks.

"Ikkagi kõik abieluga kaasnevad õigused. Kas või ühine kodu ostmine, kõik varad, kui kellegagi peaks midagi juhtuma, kõik sellised asjad ikkagi mingis mõttes abielu tagab meile," ütlesid Leena ja Kristin, kes tähistavad abiellumist kodus paari sõbraga.

Kairi ja Kätri, kes samuti reedel Tartus abielu sõlmisid, korraldasid sõpradele ka pulmapeo.

"Me mõtlesime, et läheme spaasse. Aga meie sõbrad ütlesid, et nurga taga ei tohi sellist suurt asja ajada, et me peame ikkagi tegema peo ka. Jaa, sest see päev on tähistamist väärt, sest see on natukene ajalooline ka," ütlesid Kairi ja Kätri.

"Meil on kõik lepingud juba sõlmitud juriidiliselt, aga ma arvan, et samasoolistele paaridele ei peaks seadma kõrgeimad ootusi või nõudmisi kui heteropaaridele, kes armastusest abielluvad. Meil on samamoodi, et me tahtsime lihtsalt abielluda, sest meil on kõik leivad ühes kapis juba pikka aega ja ma arvan, et see on tore järgmine samm," rääkisid nad.

Eesti suuremates linnades tegi jaanuaris avalduse abiellumiseks kokku umbes poolsada samasoolist paari.