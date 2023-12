ERR Karabahhis: aseri põgenikud naasevad taas kodudesse

Füzuli linn oli osa tunnustamata Mägi-Karabahhi vabariigi turvatsoonist. Armeenlased ajasid siit aserbaidžaanlased välja, aga ise sinna elama ei asunud.

Füzuli vabastati 2020. aastal. Kui operaator Kristjan Svirgsdeniga käisime siin pool aastat hiljem, siis oli see täiesti varemetes. Nüüd ehitatakse linn nullist üles. Praeguseks on Füzulisse naasnud juba üle tuhande sealt lahkuma sunnitud inimese.

"Prioriteediks on Füzuli endiste elanike, kes siit välja aeti, tagasipöördumine. Kui me oleme suutnud nad Füzulisse tagasi tuua, võivad hakata ka teised siia elama asuma. Eelisjärjekorras on ikkagi siit pärit inimesed," ütles Aserbaidžaani presidendi eriesindaja nõunik Karabahhis Islam Amirhanov.

"Me oleme Füzulist pärit. Minu ema elab praegu täpselt üle tee sellest kohast, kus oli kunagi meie kodu. Ta elab neljakorruselises majas, mille vastas on meie endise kodu varemed. Ma olin sunnitud siit lahkuma, kui ma olin 14-aastane. Põgenesime siit ja leidsime elukoha ühiselamus Bakuu äärelinnas Sumgaitis," rääkis Tarana.

Tarana on algkooliõpetaja, nii et töökoht kohalikus koolis on kindlustatud.

"Bakuu on küll nüüdisaegne ja ilus linn, kogu riik on meie kodumaa, aga tunneme ikkagi ennast seal, nagu oleksime kellelgi külas. Siin koolis üks õpetaja tundis mind ära. Meenutasime oma lapsepõlve. Me kuulume tegelikult siia. Meie koht on siin. See on alati olnud meie maa ja jääb ka selleks," lausus Tarana.

Karabahhi ülesehitamist abistavad ka teised riigid.

Mariam on 12-aastane. Septembri alguses kolisid nad emaga Füzulisse, kus on nende juured.

"Ma ei teadnud sellest kohast varem eriti midagi, aga kui me otsustasime siia kolida, ütles ema, et see on väga ilus koht. Ta rääkis ka, et siin toimusid lahingud armeenlastega. Ema lubas, et ma lähen väga heasse kooli, aga vanaema puhkes nutma ja ütles, et me naaseme oma kodumaale," rääkis Mariam.

"Need pered, kes 1993. aastal olid sunnitud siit põgenema, võivad nüüd tagasi tulla. Keegi ei sunni neid selleks, aga nad kõik tahavad ise kodukohta naasta. Kes leiab tööd, see läheb tööle. Pensionärid tahavad lihtsalt koju tagasi," ütles Amirhanov.