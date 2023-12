ERR Mägi-Karabahhis: kohalikud loodavad inimtühjad linnad üles ehitada

Kui Aserbaidžaan taastas septembris Mägi-Karabahhi vabariigi pealinna Stepanakerti, aserbaidžaani keeles Hankendi linna üle kontrolli, lahkusid sealt kõik armeenlased – üle 60 000 inimese.

Hankendi on siiani tavainimestele suletud, aga "Aktuaalsel kaameral" tekkis võimalus seda kiirelt peatumata läbida. Inimtühi asula jätab kummituslinna mulje. Samuti inimtühjas naaberlinnas Askeranis leidsid ajakirjanikud aga improviseeritud poe.

"Me käime siin müümas 10. oktoobrist alates. Meie kliendid on sõjaväelased, politseinikud ja Vene rahuvalvajad," ütles Rahat Marketi müüja Aihan.

Agdami rajoonis algasid ülesehitustööd kohe pärast sõja lõppu juba kolm aastat tagasi. Agdami leivamuuseum oli ainus taoline Nõukogude Liidus. Nüüd saab sellest osa okupatsiooni ja võidu muuseumist ning sellised muuseumid avatakse igas Karabahhi vabastatud rajoonis.

"Meil on, mida rääkida oma lastelastele. 20 aasta pärast tuleme koos teiega siia ja näeme, kuidas me selle linna ja terve piirkonna üles oleme ehitanud. Siis võime oma lastelastele öelda, et see on meie kätetöö. Kui tuleb veel ehitusobjekte, siis läheme ka sinna. See on pärand meie järeltulevatele põlvkondadele," rääkis insener Jašar Gašimov.

Uue planeeringu järgi saab Agdamist suurem linn, kui see oli enne okupatsiooni. Sealt lahkuma sunnitud inimesed ei saa aga veel sinna naasta. Isegi piirkonna külastamiseks on vaja eriluba.

Ilham loodab kodulinna naasta järgmise aasta lõpus. Ta on juba registreeritud riiklikus programmis "Suur tagasipöördumine". ERR-i ajakirjanikud näitasid talle värsket pilti tema kodukandist.

"Meie maja oli siin lähedal, kuskil 500 meetrit sellest kohast. Me pidime põgenema, meil ei jäänud muud üle. Vot siin, kus käib ehitus, oli lihakombinaat. See asus pigem äärelinnas. Rõõm näha, et ülesehitustööd käivad," ütles ta.

"See aga on mošee. Näha on, et see on juba restaureeritud, palju ilusam, kui varem. Fassaad on kõik uus. Meie maja asuski mošee ja leivamuuseumi vahel, kuskil 500 meetri kaugusel siit," lisas ta.

Ilham ootab kannatlikult kuni linn on valmis elanikke vastu võtma.

"Praegu valitseb siin küll tühjus, aga me ehitame veel kõik üles, teeme korda ja hakkame seal elama. Me teeme kõik korda. Ma arvan, et kõik läheb hästi. Agdam on Aserbaidžaanis ainulaadne," ütles ta.