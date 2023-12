Soomes elavad venelased asutavad ühingu ja nõuavad idapiiri avamist

Pühapäeval toimus Helsingi südalinnas asuvas Oodi raamatukogus üritus, kus teatati uue ühingu asutamise plaanist. Soome rahvusringhääling Yle käis uurimas, mis seal üritusel toimub.

Üritusel osales umbes 50 inimest, kohal olid ka mõned Soome kodanikud. Yle uuris, mis asja see ühing ikkagi ajama hakkab ja suhtles seetõttu ürituse korraldaja Karina Terehhovaga.

Terehhova seletas, et idapiiri sulgemine tekitab suuri probleeme.

"Probleemid tekivad paljudel soomlastel, mitte ainult vene vähemusel. Need probleemid on seotud perekondlike sidemetega, näiteks kui teisel pool piiri elavad sugulased," rääkis Terehhova.

Aktivist rääkis, et idapiiri avamine saab olema esimene asi, millega ühing hakkab tegelema. Terehhova rääkis, et grupeering hakkab tegelema veel ka teiste küsimustega.

Terehhova rääkis, et Soome valitsus rikkus piiri sulgemise otsusega seadusi. Yle juhtis tähelepanu sellele, et idapiir suleti turvalisuse huvides.

"Saame sellest täiesti aru, kuid nüüd tuleb otsida muid lahendusi. Saate neid lahendusi leida. Kõik inimõigusi austavad lahendused on head lahendused," rääkis Terehhova.

Terehhova ei osanud öelda, kas praeguse piirikriisi taga on Venemaa. "Me ei saa selle kohta arvamust avaldada, sest me ei tea kõike. See võib nii olla, siiski tuleb sellistele väljakutsetele leida lahendused seadusandlusest," rääkis Terehhova.

Soome valitsus otsustas eelmisel neljapäeval, et paneb kogu idapiiri taas kinni. Piir jääb täielikult suletuks kuni 14. jaanuarini.