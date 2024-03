Ükski üle idapiiri Soome tulnud migrant ei ole seni asüüli saanud

Ükski augustist alates üle idapiiri Venemaalt Soome tulnud migrant ei ole seni saanud oma asüülitaotlusele jaatavat vastust, teatas Soome migratsiooniamet, kuid lisas, et olukord võib muutuda.

Migratsiooniamet on seni menetlenud suurima tõenäosusega eitava vastuse saavaid taotlusi.

Olukord võib muutuda, sest tulijate hulgas on üle 500 süürlase ja jeemenlase, kelle taotlusi ei ole veel menetletud. Nende riikide kodanikud on saanud viimastel aastatel peaaegu kindlasti Soomes varjupaiga.

Migratsiooniameti sõnul oli veebruari lõpuks langetatud üle idapiiri riiki tulnud isikute kohta 180 asüüliotsust. 69 taotlust lükati tagasi, 111 korral on protsess peatatud, mis juhtub sageli siis, kui taotleja lahkub Soomest.

Ühtekokku on augustist alates asüülitaotluse esitanud 1300 Venemaalt Soome tulnud inimest.

Migratsiooniameti asüüliosakonna juhataja Antti Lehtinen ütles, et nad võtavad kiirkorras esimesena ette taotlused, mis saavad suure tõenäosusega eitava vastuse. Neid on olnud idapiiri kaudu tulijate puhul olnud umbes 200.

Kui need taotlused on läbi vaadatud, hakkab positiivsete vastuste hulk ilmselt kasvama, seletas ta.

Suure tõenäosusega saavad jaatava vastuse süürlased.

Teisipäeva seisuga oli üle idapiiri tulnud 32 eri riigi kodanikke. Suurima osa neist moodustasid süürlased, keda on ligi 500. Teisel kohal on somaallased – 359 ja kolmandal Jeemeni kodanikud, keda on 120.

Seni on tagasi lükatud eeskätt iraaklaste, aga ka indialaste ta taotlused.

Soome valitsus otsustas eelmise aasta novembris sulgeda kõik kaheksa reisijatele mõeldud piiripunkti idapiiril, kuna Venemaa tõi piirile suurel arvul teistest riikidest pärit migrante.

Veebruaris otsustati, et piir jääb kinni veel kaheks kuuks, vähemalt 14. aprillini.