Tallinna jõuluturul on tehtud abieluettepanekuid, aga palutud ka lahutusabi

Turg on ajast aega olnud inimestele oluline kohtumispaik, kus suhelda ja vahetada uudiseid. Ka tänapäeval pole turg oma sotsiaalset tähtsust minetanud. Näiteks Tallinna jõuluturul tutvutakse, tehakse abieluettepanekuid ning vahel on vaja jõuluvana abi koguni lahutuse saamisel.

Jõuluturul ei käida ainult glögi joomas, vaid vahel aetakse seal ka hoopis isiklikumaid asju. Näiteks tehakse abieluettepanekuid.

"Ega me ju kõiki abieluettepanekuid päriselt ei teagi, sest väga paljud toimuvad siin, kuusepuu ees, privaatselt. Aga tõepoolest, eelmise nädala laupäeval oli väikene romantiline sündmus ja tõepoolest paluti siis ka kätt," rääkis Tallinna jõuluturu partnersuhete juht Marjen Võsujalg.

"Need olid ühed kenad kohalikud inimesed. Noormees juba eelnevalt käis siin, leppisime kokku, leppis jõuluvanaga kokku, milline on tema nägemus sellest," selgitas Tallinna jõuluturu juhataja Maive Nahksepp.

"Nad leppisid kokku, et lihtsalt tulevad jõuluvana juurde. Nad tulidki niimoodi, lugesid mulle luuletuse, ma tänasin kommiga ja siis poiss lasi põlvili ja võttis selle karbikese, kus olid sõrmused ja ühe sõrmuse siis andis, pani tüdrukule sõrme ja teise pani endale. Palus kätt ja südant. /.../ Ja mina võtsin siis lilled, mul olid siin peidus need. Võtsin ja ulatasin tüdrukule," kirjeldas jõuluvana Sem.

"Armastust oli õhus tunda. Noored olid väga rõõmsad-õnnelikud, tulid välja. Ja ka need, kes seal jõuluvana järjekorras ootasid, tegelikult said kohe asjast aru, nii et nad võeti väikese aplausiga seal vastu, kõik olid väga elevil. Kõigil oli hea meel," ütles Nahksepp.

Mõni aasta tagasi korraldas üks välismaalt Eestisse kolinud noormees aga veelgi suurejoonelisema käepalumise.

"Tütarlaps oli ise algupäraselt tantsustuudios tantsija ja sel õhtul ei võtnud ükski sõbranna vedu, ei saanud kokku ja tütarlapse isa siis tõi ta hoopis jõuluturule. Kõik sugulased olid hoolikalt ära peidetud jõuluturu erinevatesse otstesse ja flash mob'i ajal hakkasid nad siis igaüks vaikselt saabuma ja see oli hästi põhjalikult planeeritud," rääkis Võsujalg.

Korra aga pole loodetud jah-sõna saadud. "Tütarlaps ei olnud selleks valmis, et ta läheb jõuluvana juurde, jõuluvana majja luuletust lugema ja peaks saama kommi, aga kommi asemel tuleb hoopis sõrmus. Ta ehmatas ilmselt ära," ütles Võsujalg.

Lisaks abieluettepanekule on jõuluvanale pihitud ka salasoovi, et kallim abieluettepaneku teeks.

"Enne seda, kui piirid olid lahti, oli väga palju, väga-väga kohe. Noored neiud tulid üksteise järgi, Venemaalt eriti. Neil on kohe selline komme, et jõuluvana peab aitama," ütles jõuluvana Sem.

Ent korra on jõuluvanalt hoopis lahutuse saamisel abi palutud.

"Ütles niimoodi, et mees ei anna lahutust – aita. Tavaliselt ma panen käe õlale ja ütlen vene keeles, et läheb täide teie soov. Ja kõik. Ja järgmine aasta tuli, tänas mind," rääkis jõuluvana.

Jõuluturul ainult ei paluta kätt, vaid vahel sünnib hoopis armastus tööpostil.

"Jõuluturg on teadaolevalt väga pikk üritus, umbes 40-45 päeva. Ja kui sa siin ikka oma naabrimehega 45 päeva hommikuti kohvi jood, siis võib juhtuda, et sa teed ka seda pärast jõuluturgu. Ja nii on juhtund ka. /.../ Viis-kuus paari on siit tulnud. /.../ (Nüüd) kauplevad ühes majas," rääkis Nahksepp.