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Tallinna jõuluturu korraldab taas vana tuttav

Eesti
Tallinna jõuluturg.
Tallinna jõuluturg. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Tallinna jõuluturu korraldamise hanke võitis taas 5+ Capital, kes on jõuluturgu korraldanud juba üle kümne aasta. Tegu oli ainsa pakkujaga, sest seekordne üheaastane korraldusõigus rohkem huvilisi pakkumust tegema ei meelitanud.

Tallinna kesklinna linnaosa valitsus kuulutas märtsis välja hanke Raekoja platsi jõuluturu korraldamiseks. Hanke tingimustes oli, et seekord tuuakse Raekoja platsile müügilettide kõrvale ka tegevusmajad ning turgu hoitakse kauem lahti kui paaril varasemal aastal, mil jõuluturg suleti juba aasta lõpus.

Kesklinna valitsusest öeldi ERR-ile, et hanke võitis 5+ Capital. Kui varem olid jõuluturu korraldamise lepingud mitmeaastased, siis seekord on tegu üheaastase lepinguga. Korraldaja maksab linnale ala kasutamise eest 55 000 eurot.

5+ Capital oligi hankel ainuke pakkuja. Kesklinna valitsuse pressiesindaja Heli Mets ütles ERR-ile, et kuivõrd tegu oli ainult üheaastase lepinguga, siis see rohkem huvilisi hankele ei meelitanud.

"On lootus, et linn võtab jõuluturu korraldamise üle, seekord teeb seda veel Kesklinna valitsus. Muutused on ees, aga seda on veel liiga vara kommenteerida," lausus Mets.

Igor Semjonovile kuuluv ning Õismäe korterisse registreeritud OÜ 5+ Capital on Tallinna jõuluturgu korraldanud juba üle kümne aasta. ERR kirjutas mullu oktoobris, et Tallinna jõuluturg on aastaid püsinud muutumatuna, märksõnadeks glögi, verivorstid, maiustused ning karvamütsid ja merevaigust ehted ja kitšilik miljöö.

5+ Capital, mille töötajate arv on äriregistri andmetel null, on viimased kolm aastat, mil ettevõttel oli viimatine jõuluturu korraldamise leping Tallinnaga, olnud kasumis. Mulluse majandusaasta aruande järgi oli ettevõtte kasum pea 50 000 eurot, aasta varem enam-vähem sama ning aastal 2023 lausa 270 000 eurot. Ettevõtte aastakäive jäi nendel kolmel aastal 700 000–800 000 euro kanti.

5+ Capitali jaotamata kasum oli eelmise majandusaasta lõpus üle 510 000 euro. Ettevõte tegutseb 2009. aastast saadik.

Jõuluturg Raekoja platsil Tallinnas. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Jõuluturg on taas avatud ka jaanuari esimese nädala

ERR kirjutas märtsis, et erinevalt varasematest aastatest ei keskendu tänavune turg ainult prae ja glögi müügile, sest lisanduvad tegevusmajad, kus otsest müügitegevust ei toimu. Kesklinna linnaosa vanem Nikita Groznov ütles siis, et tema visioon ja unistus on see, et vähemalt üks majake oleks pühendatud millelegi huvitavale, kus oleks mingi kultuurne tegevus.

"See on kontseptuaalne visioon ja me hetkel töötame selle nimel," lausus Groznov.

Kesklinna valitsusest kinnitati nüüd, et tänavusele jõuluturule on tõesti plaanis kaks tegevusmaja, kuid mis seal täpselt olemas saab, ei taheta veel välja öelda, sest mõttetöö alles käib.

Mets ütles, et seal saab ühe asjana olema midagi käsitöö-laadset ehk miskit, mis paneb inimesi midagi tegema, et tegevusmajas ei piirdutaks vaid maja ja enese pildistamisega.

Ka eelmine linnavalitsus mängis mõttega, et korraldada ideekonkurss, kuidas Tallinna jõuluturule anda uus hingamine. Praegune linnavalitsus kaalus mullu jõuluturu enda korraldada võtmist, kuid nagu tuli välja, on see ideegi endiselt õhus.

Kui paaril varasemal aastal hoiti Tallinna jõuluturgu lühemat aega avatuna, sest leiti, et jaanuaris turu avatuna hoidmine ajal, mil Venemaalt turiste enam ei saabu, pole mõttekas, siis sel korral on jõuluturg taas pikemalt avatud. Turg on tuleval talvel avatud 20. novembrist 6. jaanuarini.

Turg peab igapäevaselt olema avatud vähemalt kella 12.00-st kuni 20.00-ni, kuid mitte kauem kui 23.00.

Jõuluturg Raekoja platsil Tallinnas. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

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