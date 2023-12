Koalitsioon lükkas peaministri uurimiskomisjoni loomise riigikogus tagasi

Eelnõu tagasilükkamise poolt hääletas 51 riigikogu liiget ja vastu 26. Hääletamata jättis 13 saadikut, nende seas ka koalitsiooni kuuluvad Raimond Kaljulaid (SDE), Anti Allas (SDE), Liisa Pakosta (Eesti 200), Tarmo Tamm (Eesti 200), Toomas Kivimägi (RE), Luisa Rõivas (RE) ja Mario Kadastik (RE).

Vastava eelnõu esitas riigikogule esimeseks lugemiseks Isamaa fraktsiooni juht Helir-Valdor Seeder.

Seedri sõnul on peaministri skandaali uurimiseks komisjoni loomine endiselt asjakohane ja seda ei tohiks unustada.

"Sõda Venemaa ja Ukraina vahel on jätkuvalt aktuaalne. Küsimus on Eesti julgeoleku küsimus jätkuvalt. See ei ole oma aktuaalsust kaotanud. Niisugused ärid, kahtlased ärid Venemaaga, mida on ajakirjanduses tõstatatud, on ka jätkuvalt Eesti julgeoleku küsimus ja seda nii kõrgel tasemel kui peaministri perekond. Nii et see ei ole aegunud küsimus," lausus Seeder.

Eelnõu juhtivkomisjon põhiseaduskomisjon tegi aga juba 21. novembril ettepaneku esimesel lugemisel eelnõu tagasi lükata ning hääletusel nii ka läks ja eelnõu langes menetlusest välja.