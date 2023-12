Päästjad on pühade ajal käinud kustutamas nii tahmapõlenguid kui leiliruume

Päästeametile on jõuluperiood olnud üsna töine: kustutada on tulnud nii kortermaja trepikojas puhkenud põlengut kui ka tahmapõlenguid ning abiks on käidud ka gaasiboileri lekke tõttu.

Päästeameti vastutav Ramon Ruotsi rääkis ERR-ile, et sellel aastal on alates 24. detsembrist kuni teisipäeval kella 11-ni olnud 116 päästesündmust, mis on üsna tavapärane arv.

Teisipäeva hommik algas mitme suurema sündmusega, näiteks Ida-Virumaal Jõhvi vallas kose külas süttis põlema eramaja, kohal on Jõhvi ja Sillamäe päästemeeskond.

"Õnneks hoonest inimesi leitud ei ole ja kustutustööd käivad," sõnas Ruotsi.

Lääne-Virumaal Vinni vallas Viru-Jaagupi alavikus käisid päästjad kohal kahekorruselise kortermaja trepikojas, kus oli varahommikul süttinud elektrikilp. Põlengu tõttu tõid päästjad sellest trepikojast välja viis inimest ning kogu hoonest evakueeriti kokku 14 inimest, kellest üks viidi haiglasse kontrolli.

Lõuna päästepiirkonnas tuli väljakutse Otepää vallast Kastolatsi külas asuvast reoveepuhastusjaamast, kus põleng puhkes kompressoriruumis, kuid päästeameti esindaja sõnul osutus tulekahju väikeseks.

"Aga samas on meil olnud sauna leiliruumis põleng kus päästjad kustutasid leiliruumi eesruumis toimunud põlengu ja avasid ka voodrilauad ja tuli õnneks edasi ei liikunud. Inimene ise sai koeraga ilusti majast välja ka, see oli ridaelamusaun. Selliseid kutseid meil on siin olnud päris päris mitmeid," tõdes Ruotsi.

Lisaks on ette tulnud tahmapõlenguid ja päästjad on käinud politseile abiks ka suuremate avariide juures.

Üks juhtum tekkis ka seoses küünlapõlenguga, nimelt tõid päästjad Tallinnas Mahtra tänaval kortermajast välja vanema mehe, kes ei vajanud haiglaravi, kuid tema korteris põles kapialune ja arvatakse, et tuli võis alguse saada küünlast.

Lisaks nimetas Ruotsi juhtumit, kus jõuluõhtul vajas abi noor naine, kuna korteri pesuruumis oli gaasiboilerileke. Päästja rõhutas, et gaasiseadmeid tuleb kontrollida ja tagada korralik ventilatsioon.