Tori vallas põleb Rääma turbaraba

Esmaspäeval kell 13.08 sai häirekeskus teate, et Pärnumaal Tori vallas Kilksama külas põleb ligikaudu kümnel hektarilisel alal Rääma turbaraba. Kustutustöid raskendab tugev tuul. Lähipiirkonna elanikel palutakse sulgeda aknad ja ventilatsioon.

Kuna tulekoldeid on turbapinnases mitu, tegid päästjad raba kohal droonidega luuret, et teha kindlaks põlenguala suurus ja leida üles kõik tulekolded.

Esmaspäeval pärast kella 16 liikus tuli üle sihi vanale rabapinnasele, kuhu on mets peale kasvanud ning põlenguala laienes 11 hektarile. Hooned ohus ei ole. Kustutustöid raskendavad tugev tuul ja päästetehnika jaoks keeruline maastik. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel

Kella 17 seisuga ei olnud põleng Rääma rabas veel lokaliseeritud ning jätkuvad kustutustööd nii rabas kui ka metsa all.

Päästeamet palus Rääma raba lähedusse jäävate Kilksama, Selja ja Lepplaane piirkonna elanikel hoida oma uksed-aknad suletuna ning nii kohalikel elanikel kui ka kõigil teistel raba lähedusse mitte uudistama tulla.

Kuna põleng jätkub ja kustutustööd käivad ning vali tuul on rabapõlengult suitsu laiali kandnud, palub päästeamet Rääma raba piirkonda jäävatel elanikel hoida oma uksed-aknad suletuna.

Põlengule reageerisid Pärnu, Pärnu-Jaagupi, Paide, Häädemeeste, Vändra, Sindi, Are ja Taali kutselised ja vabatahtlikud päästjad.