X!

Tori vallas põleb Rääma turbaraba

Eesti
{{1786366680000 | amCalendar}}
Tori vallas põlev Rääma turbaraba
Vaata galeriid
3 pilti
Eesti

Esmaspäeval kell 13.08 sai häirekeskus teate, et Pärnumaal Tori vallas Kilksama külas põleb ligikaudu kümnel hektarilisel alal Rääma turbaraba. Kustutustöid raskendab tugev tuul. Lähipiirkonna elanikel palutakse sulgeda aknad ja ventilatsioon.

Kuna tulekoldeid on turbapinnases mitu, tegid päästjad raba kohal droonidega luuret, et teha kindlaks põlenguala suurus ja leida üles kõik tulekolded. 

Esmaspäeval pärast kella 16 liikus tuli üle sihi vanale rabapinnasele, kuhu on mets peale kasvanud ning põlenguala laienes 11 hektarile. Hooned ohus ei ole. Kustutustöid raskendavad tugev tuul ja päästetehnika jaoks keeruline maastik. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel

Kella 17 seisuga ei olnud põleng Rääma rabas veel lokaliseeritud ning jätkuvad kustutustööd nii rabas kui ka metsa all.

Päästeamet palus Rääma raba lähedusse jäävate Kilksama, Selja ja Lepplaane piirkonna elanikel hoida oma uksed-aknad suletuna ning nii kohalikel elanikel kui ka kõigil teistel raba lähedusse mitte uudistama tulla. 

Kuna põleng jätkub ja kustutustööd käivad ning vali tuul on rabapõlengult suitsu laiali kandnud, palub päästeamet Rääma raba piirkonda jäävatel elanikel hoida oma uksed-aknad suletuna.

Põlengule reageerisid Pärnu, Pärnu-Jaagupi, Paide, Häädemeeste, Vändra, Sindi, Are ja Taali kutselised ja vabatahtlikud päästjad.

Toimetaja: Mari Peegel, Märten Hallismaa

Samal teemal

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:44

Kaur Alle võitis Eesti suurima ultrajooksu Uuendatud

21:30

Pajur tõi Hiina maanteeratturite Pro liigas meeskonnale olulise võidu

21:28

Teisipäeval võib tulla rahet

21:19

Kihnu Veeteede töötajad lõid ise uue ametiühingu ja sõlmisid palgakokkuleppe

21:13

Briti teatenelikud näitasid konkurentidele kandu

20:46

VAATA OTSE | Kas Maasik jõuab 3000 m takistusjooksus EM-il finaali? Uuendatud

20:43

Venemaa kõrvaldas riigiduuma valimistelt ainsa sõjavastase erakonna

20:31

Tartu Titans pani kodupubliku ees paremuse maksma

20:01

Saksa rattalootus sai Poolas karjääri suurima võidu

20:00

Viipekeelsed uudised

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

09.08

Ajateenistuse järel ei saa enam töötukassast toetust

19:45

Ukraina ründas naftakeemiatehast Tjumeni oblastis Uuendatud

13:56

Kolm reformierakondlast jätavad oma edasise kuuluvuse lahtiseks

09.08

Tartus Rüütli tänaval valmiv elumaja tekitab baariomanikes muret

07:38

Kuumalaine tõi Lääne-Euroopasse uue soojarekordi

08:25

Stoicescu ja Kiili lahkumised jätavad võimuliidu vähemusse Uuendatud

20:46

VAATA OTSE | Kas Maasik jõuab 3000 m takistusjooksus EM-il finaali? Uuendatud

12:54

Kiili: Kristen Michalile olid suuremad ootused Uuendatud

10:26

Venemaal kasutusse võetud kehvem kütus lõhub Hiina autosid

08:16

Meelis Kiili lahkub Reformierakonnast

ilmateade

SPORT

21:44

Kaur Alle võitis Eesti suurima ultrajooksu Uuendatud

21:30

Pajur tõi Hiina maanteeratturite Pro liigas meeskonnale olulise võidu

21:13

Briti teatenelikud näitasid konkurentidele kandu

20:46

VAATA OTSE | Kas Maasik jõuab 3000 m takistusjooksus EM-il finaali? Uuendatud

loe: kultuur

19:15

Võrumaa muuseumis avati näitus kohalikus elust silmapaistvate isikute läbi

15:59

Tallinnas esineb Gruusia pärimusmuusikaansambel Iberi

14:09

"Ämblikmees. Täitsa uus päev" püsib endiselt Eesti kinotabeli tipus

13:13

Neli kunstnikku ja uurijat valiti ERMi fotoarhiivi rahvusvahelisse residentuuri

loe: eeter

16:22

Astronoom päikesevarjutuse jälgimisest: tavalistest päikeseprillidest ei piisa

13:44

Buns Run Club jooksuklubi eestvedaja: liikumisharrastuse alustamiseks on jooksuklubi väga hea koht

12:08

Heiti Kender: tehisaruga tehtud looming hakkab kasvatama inimese väärtust

09:00

Helgi Sallo 85: ERR-i arhiivikaadrid ja intervjuud juubilariga

Raadiouudised

18:50

Päevakaja (10.08.2026 18:00:00)

18:10

Ligi sõnul on paljud koalitsiooni plaanid nüüd kahtluse all

18:05

Võimuliit jäi riigikogus vähemusse

17:55

Võrus näeb näitusi ajaloolisest Võru linnast

17:50

Kihnu Veeteede töötajad lõid ise ametiühingu ja sõlmisid palgakokkuleppe

15:30

Tartu Ülikooli teadlased uurivad Parkinsoni soodustavaid riske

15:20

Raadiouudised (10.08.2026 15:00:00)

14:50

Euroopa Keskpank: El Niño tõstab toidu hinda vähemalt 9 protsenti

12:30

Raadiouudised (10.08.2026 12:00:00)

11:10

Õpetajate keeleoskus on paranenud

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo