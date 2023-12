Duntsova vaidlustas eemaldamise Venemaa presidendivalimistelt

40-aastane Duntsova sõnul võeti temalt osalusõigus ebaõiglaselt.

"Praeguste seadustega võidab riik selle kohtuasja 99,99-protsendise tõenäosusega. Ilmselt tuleb üksmeelne kohtuotsus, kuid me endiselt usume imesse. On ju aastavahetus. Teisalt, me ei anna alla ega aja laiali piirkondlikke staape, mis on valmis tööd alustama," ütles Duntsova.

Venemaa presidendina jätkab üsna kindlalt ka pärast kevadel toimuvaid valimisi Vladimir Putin, kes on oma kandideerimist kinnitanud. Venemaa keskvalimiskomisjoni juhi väitel tahab riigi presidendiks kandideerida 29 inimest.