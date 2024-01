Nadeždin esitas valimiskomisjonile presidendiks kandideerimiseks kogutud allkirjad

Venemaa opositsioonipoliitik Boriss Nadeždin sai kokku presidendiks kandideerimiseks vajalikud allkirjad ja andis need üle keskvalimiskomisjonile. Komisjon peab kandideerimise üle otsustama kümne päeva jooksul.

Riigiduumas esindamata Kodanikualgatuse Partei kandidaati Nadeždinit toetavad näiteks vangistatud opositsioonitegelase Aleksei Navalnõi abikaasa, paguluses elav eksoligarh Mihhail Hodorkovski ja Jekaterina Duntsova, kes tahtis ise presidendiks kandideerida, kuid kelle kandidatuuri keskvalimiskomisjon tagasi lükkas.

Pole veel kindel, et omavalitsuspoliitiku, matemaatiku- ja juristiharidusega Nadeždiniga samamoodi ei lähe. Oma populaarsuse pärast Nadeždin igatahes ei karda.

"Praegu olen ma teisel kohal Putini järel. Rohkem kui 10 protsenti valijaist oleks valmis minu poolt hääle andma. Kuu aega tagasi oli mul vaid üks protsent, nüüd juba 10. Palju neid veel kuu aja pärast on? Seda on huvitav teada, kui hääled kokku loetakse," rääkis ta.

Nadeždin peab oma eesmärgiks lõpetada sõda Ukrainas, mida tema küll nimetab sõjaliseks erioperatsiooniks, nagu režiimi kehtestatud reeglid ette näevad.

Repressioone Nadeždin ei karda. "Ah et kas ma kardan poliitvangiks saada? Ma saan presidendiks ja lasen kõik poliitvangid lahti," ütles ta.

Läänes on tekkinud küsimusi, mida kalduvad jagama ka läände põgenenud Venemaa opositsioonitegelased, kas Nadeždin pole järjekordne Kremli kontrollitava opositsiooni käpikkandidaat. Selle poolt näikse kõnelevat ka asjaolu, et varem on Nadeždin demonstreerinud oma head läbisaamist Putiniga ning ajanud ka üsna Putini-meelset juttu.

Opositsiooniline meediaväljaanne Meduza väidab siiski, et ehkki alguses oligi Nadeždin kontrollitava pseudoopositsiooni esindaja, on ta praeguseks tõepoolest Putini vastaseks muutunud. Seda väidet kinnitada ega ka ümber lükata pole praegu saadaoleva info põhjal võimalik.