Prantsuse staarid kutsusid avalikkust üles loobuma Depardieu tühistamisest

56 staari saatsid kirja ajalehele Le Figaro, selles kirjas mõistsid staarid hukka 74-aastase Depardieu vastu suunatud meelepaha. Kirjale kirjutas alla laulja Carla Bruni, kes on endise presidendi Nicolas Sarkozy abikaasa. Allakirjutanute hulgas on veel produtsent Dominique Besnehard, kes lõi hittsarja "Helistage mu agendile".

Kirja pealkirjaks on "Ära tühista Gerard Depardieud". Kiri peegeldab president Emmanuel Macroni seisukohta, et Depardieud tuleb praegu pidada süütuks, vahendas The Times.

"Me ei saa vaikida, pidades silmas lintšimist, millega ta (Depardieu) silmitsi seisab," seisab kirjas.

Kirjas väidetakse, et kui Depardieu poleks filmistaar, siis kehtiks tema suhtes samasugune süütuse presumptsioon nagu teiste kahtlusaluste puhul. Selle kohaselt ei tohi kedagi käsitleda kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus.

See kiri meenutab 2018. aastal avaldatud kirja, millele kirjutasid alla 100 tuntud naist eesotsas näitleja Catherine Deneuve'iga. See kiri mõistis hukka ahistamisvastase #MeToo liikumise.

Depardieu vastu on esitatud mitu süüdistust, teda süüdistatakse ahistamises ja sekusaalses vägivallas. Praeguseks 74-aastane Gerard Depardieu on esinenud rohkem kui 180 filmis ning teda on nomineeritud ka Oscarile. Samuti võitis Depardieu 1976. aastal Cannes'i filmifestivali parima näitleja auhinna.

Prantsusmaa #MeToo liikumise juht Emmanuelle Dancourt mõistis viimase Depardieu kaitseks avaldatud kirja hukka.

"Ma saan sellest aru, et kõikidel allakirjutanutel on raske kuulda, et see inimene, kes neile meeldib, on ka inimene, kes on seda (väidetavalt) teinud. Kuid inimesed, kes seda teevad, on meie sõbrad, isad, abikaasad, naabrid. Need on inimesed, keda tunneme," ütles Dancourt.

Naiste õiguste eest seisev advokaat Violaine de Filippis ütles, et imetlus Depardieu suhtes ei tohiks muuta inimesi pimedaks.

Depardieu oli juba enne ahistamise süüdistusi tuntud oma veidra käitumise poolest. Ta on avalikult kiitnud Venemaa režiimi juhti Vladimir Putinit. 2013. aastal tekitas ta Prantsusmaal skandaali, kuna lahkus riigist enda sõnul kõrgete maksude tõttu ning võttis seejärel Vene kodakondsuse. Samuti andis Tšetšeenia liider Ramzan Kadõrov Depardieule Tšetšeenia aukodaniku tiitli.