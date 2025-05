Prantsuse kohus mõistis Depardieu seksuaalrünnaku eest tingimisi vangi

Depardieu (76) on küll kohtuprotsessi käigus korduvalt igasugust süütegu eitanud, kuid kohtunik Thierry Donard ütles, et tema selgitus sündmuste kohta ei olnud veenev.

Üks kahest hagejast, võtteplatsi dekoraator Amelie K, ütles kohtule, et näitleja oli teda üle kogu keha käperdanud, hoides ta samal ajal oma jalgade vahele kinni ja teinud ka otseseid seksuaalseid kommentaare. "Ta puudutas kõike, sealhulgas minu rindu," meenutas naine. "Ma olin hirmunud, tema naeris," rääkis dekoraator.

Kohtu eesistuja ütles, et kaks tunnistajat kinnitasid tema ütlusi, samas kui Depardieu, kes otsuse langetamisel kohal ei olnud, oli olnud oma ütlustes vastuoluline.

Amelie K advokaat kirjeldas kohtuotsust kui "ilusat otsust", mis tunnustas Depardieu ohvreid.

Depardieu on viimastel aastatel silmitsi seisnud üha suurema hulga süüdistustega seksuaalse sisuga rünnakutes, mis on toonud esile selle, kuidas naisi filmitööstuses koheldakse. Ta on järjekindlalt väärtegusid eitanud.

Depardieu kohtuprotsess on paljastanud Prantsusmaal põlvkondadevahelise lõhe seksismi osas, kusjuures mõned tuntud vanemad näitlejannad on teda kaitsnud. 90-aastane Brigitte Bardot ütles esmaspäeval ringhäälingule BFM TV, et "need, kellel on annet ja kes tüdrukut käperdavad, visatakse rentslisse".

Seksuaalset rünnakut eitades väitis Depardieu kohtus, et ta ei pidanud käe asetamist inimese tuharatele seksuaalseks rünnakuks ja et mõned naised on liiga tundlikud

Seksuaalse vägivalla vastane protestiliikumine #MeToo on Prantsusmaal raskustes olnud samaväärse populaarsuse saavutamisega kui Ameerika Ühendriikides, kuigi on märke, et ühiskondlik suhtumine seksuaalsesse rünnakusse on muutumas, märkis uudisteagentuur Reuters.