Ministeerium plaanib Tõnismäe riigigümnaasiumi ehitusega alustada 2028

Kuigi Tallinna linnavalitsus kehtestas eelmisel eelmise aasta lõpus Tõnismäe riigigümnaasiumi krundi detailplaneeringu, pole haridus- ja teadusministeeriumil lähiaastail Endla tänaval rahvusraamatukogu kõrval asuval krundil koolimaja ehitusega alustada.

Üheks põhjuseks on samal krundil asuvas hoones toimetav ukrainlastele mõeldud Vabaduse kool. Et riigigümnaasiumi uus hoone ehitada, tuleb see Endla ja Lõkke tänava nurgal asuv maja lammutada. Enne aga peavad ukrainlastest lapsed leidma uued koolid, ütles ERR-ile haridus- ja teadusministeeriumi riigivara valitsemise valdkonna juht Indrek Riisaar.

"Tõnismäe riigigümnaasiumi uue õppehoone ehitusega on võimalik alustada siis, kui need õpilased saavad õppekoha teistes koolides, hetkel lähtume nende vajadustest," märkis ta.

Riisaar lisas, et praegu on võetud siht, et uue koolimaja ehitus võiks alata aastal 2028. Praegu toimub Tõnismäe riigigümnaasiumi õppetegevus Tõnismäe tänaval asuvas majas.

Kuigi Tallinna kehtestatud detailplaneeringus nähakse ette ka muud võimalused ehk krundile võiks ehitada ka ärihooneid või elumaju, siis need plaanid on pärit minevikust ning rahvusraamatukogu kõrvale kerkib ikkagi riigigümnaasiumi hoone, ütles Riisaar.

"Algselt kavandas Riigi Kinnisvara AS sinna muud, ärilist funktsiooni. Meie ehk ministeerium liitusime protsessiga hiljem ning siis lisandus pooleliolevasse detailplaneeringumenetlusse riigigümnaasiumi ehitamise võimalus," lausus ta.

Riigigümnaasium ehitatakse arhitektuurivõistluse võitnud Arhitekt11/Lunden Architecture ideekavandi "Stack" järgi.