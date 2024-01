Tony Blairi mõttekoda teeb koostööd autoritaarsete riikidega

Briti Tööerakonna endine juht Tony Blair pidas Briti peaministri ametit 1998. kuni 2007. aastani. Pärast ametist lahkumist asutas ta mõttekoja Tony Blair Institute for Global Change (TBI).

Mõttekoja kodulehelt selgub, et selle tunnuslause on koostöö poliitiliste juhtidega muutuste elluviimiseks. Samas vahendab ajaleht The Telegraph, et mõttekoda saab tasu sellistelt autoritaarsetelt Lähis-Ida riikidelt nagu Bahrein, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid.

Möödunud aasta jooksul kasvas TBI tulu välisriikide valitsustelt 50 protsenti.

Bahreinis toetab endise Briti peaministri mõttekoda riigi niinimetatud moderniseerimise programmi. Pärast riigis 2011. aastal aset leidnud ulatuslikke meeleavaldusi mõistis valitsus vangi paljud opositsioonijuhid ja ühiskonnaliidrid.

Samuti teeb mõttekoda koostööd Saudi Araabia valitsusega. 2018. aastal avalikustas The Telegraph, et TBI saab Ar-Riyadilt oma nõustamisteenuste eest üheksa miljonit naela. Mõttekoja sõnul on kogu leping siiski mittetulunduslik.

2023. aasta augustis selgus, et Tony Blairi mõttekoda jätkas koostööd Saudi Araabiaga ka pärast Saudi valitsuse suhtes kriitilise ajakirjaniku Jamal Khashoggi mõrva, mille tellimises on sageli süüdistatud riigi kroonprintsi Mohammed bin Salman. Viimane neid süüdistusi eitab.

Mõttekoja koostöö Ar-Riyadiga toimub samal ajal kui ametis olev Briti valitsus püüab süvendada majanduslikke sidemeid Saudi Araabiaga Ühendkuningriiki investeeringute meelitamiseks.

TBI nõustab ka Araabia Ühendemiraate nii tasuta kui tasu eest. Enne Ühendemiraatides peetud COP28 kliimakohtumist kohtus Tony Blair tippkohtumise presidendi sultan Ahmed al-Jaberiga.

Ka Araabia Ühendemiraate on süüdistatud Lõuna-Aasiast pärit migranditöötajate inimõiguste rikkumises ning poliitiliste oponentide järele luuramises nuhkvara Pegasus abil.

TBI pressiesindaja ütles The Telegraphile, et endise Briti peaministri mõttekoda tegeleb Bahreini moderniseerimise programmi toetamisega.

Samuti ütles ta, et koostöö Ühendemiraatidega kliima vallas toimus pro bono ehk mittetasulistel alustel.

"Me pakkusime strateegilist ja poliitilist oskusteavet COP28 toetamiseks, sest me tahame toetada tegelikke muutusi. Me pole küsinud ega saanud tasu oma toe eest," ütles pressiesindaja.

Siiski kinnitas TBI, et see saab tasu Araabia Ühendemiraatidelt nõustamisteenuste eest teistes valdkondades peale kliima.