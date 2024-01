Galerii: Vabadussõjas langenute mälestamine Tallinnas

Tseremoonial asetas kaitseminister Hanno Pevkur Vabadussõja võidusamba jalamile pärja "Eesti rahvalt".

"3. jaanuaril 1920 vaikisid Vabadussõjas Eesti sõjameeste vintpüssid, kuulipildujad, kahurid ja soomusrongid. Algas lõplik vaherahu. Kuu aega hiljem raiuti eestlaste võit Tartu rahulepinguga kivisse ning maailmakaardile tekkis de facto uus iseseisev, edumeelne ja rahuarmastav riik," sõnas Pevkur oma kõnes.

Kaitseminister lisas, et Vabadussõda andis meile õppetunni, et oma maad tuleb agressori eest kaitsta esimesest meetrist alates, sest hiljem on seda palju raskem tagasi võita.

Lisaks Pevkurile kõneles Vabaduse väljakul käredas pakases Tallinna reaalkooli õpilane Karl Marten Kristenprun ja peapiiskop Urmas Viilma pidas vaimuliku palve. Võidusamba jalamile asetasid pärja ka kaitseväe juhataja kindral Martin Herem ning Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm.

Nõukogude Venemaaga sõlmiti vaherahu 31. detsembril 1919. Vaherahu kokkulepe nägi ette sõjategevuse lõpetamise Eesti ja Nõukogude Vene vahelisel rindel 3. jaanuaril 1920. aastal kell 10.30. 2. veebruaril 1920 kirjutati alla Tartus rahulepingule ja Vabadussõda oli lõppenud Eesti võiduga.

1920-ndatel aastatel sai alguse traditsioon pidada iga aasta 3. jaanuaril kell 10.30 relvarahu kehtima hakkamise hetkel vaikuseminut, et austada neid eestlasi ja välismaalasi, kes võitlesid Vabadussõjas ja andsid seal oma elu Eesti vabaduse eest.

Vabadussõjas osales Eesti poolel lisaks liitlasvägede sõduritele ja vabatahtlikele umbes 75 000 võitlejat, kellest hukkus üle 6000 sõdurit.