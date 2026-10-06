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Otse kell 12: mis põhjustas mullu traagilise kopteriõnnetuse Soomes?

Eesti
Kopteriõnnetuse paik Euras
Kopteriõnnetuse paik Euras Autor/allikas: Soome ohutusjuurdluskeskus (OTKES)
Eesti

Soome Ohutusjuurdlusasutus (OTKES) ja Eesti Ohutusjuurdluse Keskus (OJK) annavad teisipäeval ülevaate mullu 17. mail Soomes Eura lähedal juhtunud helikopteriõnnetuse ohutusjuurdluse tulemustest. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Uurimisrühm on praeguseks ohutusjuurdluse lõpetanud ja lõpparuanne avaldatakse teisipäeval.

Pressikonverentsil, mis toimub nii soome kui ka eesti keeles, tutvustavad juhtivuurija Janne Kotiranta (OTKES) ja volitatud esindaja Karl-Eerik Unt (OJK) juurdluse peamisi tulemusi ja tehtud ohutusalaseid soovitusi.

17. mail 2025 olid kaks helikopterit teel Tallinnast Soome Piikajärvi lennuväljale. Mõlemad helikopterid alustasid lendu linnahalli helikopteriväljakult kell 11.17.

Helikopterid lendasid koos ja põrkasid kokku Eura lennuvälja lähedal kell 12.34 umbes 200 meetri kõrgusel. Kopterid said kokkupõrkes vigastusi, mis muutsid õhusõidukid lennukõlbmatuks, ja kopterid kukkusid metsa. Kõik viis helikopterites olnud inimest hukkusid kokkupõrkes.

Hukkunute seas olid ärimehed Oleg Sõnajalg ja Priit Jaagant, samuti viimase abikaasa.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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