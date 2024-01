Tänavune talv on ka Eestis sobilik koerarakendiga sõitmiseks

Kaheksapealist koerarakendit juhtiv noormees Ferdinand alles õpib ametit, sõidutades esiotsa oma väiksemaid õdesid-vendasid ja vajadusel ka "Aktuaalse kaamera" reporterit. Siin on ta omas elemendis.

Teise rakendiga sõidab tema isa, Neumann Huskyde peremees, pakkudes juba seitsmendat hooaega Võrumaal Rõuges sõidurõõmu kõigile huvilistele.

"Siinkandis on selles mõttes hästi tore, et on kõike: põldu, metsavahet, maastiku tõuse, laskumised, nii nagu Lõuna-Eesti maastikule kohane. See rada on põnev," rääkis Neumann Husky perenaine Johanna Laak.

Ent aastad pole vennad. Laagi sõnul on tulnud ette sedagi, et koerte treenimiseks ja talve nautimiseks on tulnud neil perega sõita Põhja-Norra.

Tänavu jagub ideaalselt talve aga kodumaalgi. "Selle talve teeb eriliseks see, et on päris suured temperatuuride kõikumised. Kui meil alles oli siin nädal aega tagasi pluss neli, siis nüüd on -25-30. Inimese keha ja ka koerad paratamatult natuke tahavad aega temperatuuriga harjuda. Kui vaadata päris põhjalat, siis seal on regulaarselt külm ja see on täiesti okei ja see on mõnus, aga niimoodi kõikumisega... Julgustan tulema välja, õue, panna ennast soojalt riide ja tegelikult liigutada ka ja ei ole külm, et väga mõnus on. Tulge õue, tulge kelgutama-suusatama, siin Haanjamaal on hästi mõnus," ütles Laak.