Tartu hotellid on kultuuripealinna avamisürituseks peaaegu täis broneeritud

Emajõe kallastele peaks juba mõne nädala pärast kogunema suur hulk rahvast, et vaadata suurejoonelist kultuuripealinna avatseremooniat. Korraldajate sõnul võib üritusele oodata lausa ligi 20 000 inimest.

"Vaatame, kui palju inimesi me suudame siia ära mahutada. Ega tõesti, see on väga väljakutsete rohke, see toimub Emajõe peal ja see on tõesti kõige suurem sündmus, mis sellel aastal aset leiab. Ma julgen väita, et see on üks kõige suurematest sündmustest, mis meil kesklinnas üldse kunagi on toimunud," rääkis Tartu 2024 teabe- ja turundusvaldkonna juht Marili Vihmann.

Kui kultuuripealinn avatakse 26. jaanuaril, siis vahetult enne seda toimub Tartus ka ärifestival Startup Day, kuhu tuleb üle 3000 osaleja. Kaks suurt üritust on toonud Tartu hotellidele palju eelbroneeringuid.

"Protsentuaalselt võib öelda et 30 protsenti on broneeringuid rohkem kui aasta tagasi. Aga sellele, kui palju lõpuks külalisi jõuab, seab piirangu tubade arv ja voodikohtade arv," ütles hotellide Dorpat ja Lydia müügijuht Angela Järg.

"Pärast seda, kui Tartu 2024 avas oma sündmuste kalendri, on Tartu vastu üha suurem huvi. Üha suurenev huvi on ka väljastpoolt Tartu vastu. Aga ma ei ütleks, et ükski kuupäev oleks selline, et üldse enam Tartusse inimesi ei mahu," lisas ta.

"Kindlasti on ka üsna palju väliskülalisi, sest on teada, et ka mitu delegatsiooni on saabumas sellele avamisüritusele. Aga sellega on ka seotud väga palju inimesi, mitte ainult Tartust, ja ka nemad vajavad majutust. Nii-öelda meeskonnaliikmed," rääkis hotellide Pallas ja Sophia juhatuse esimees Verni Loodmaa.

Tartu 2024 on Rally Estonia eeskujul avanud ka oma vahendusplatvormi kodumajutustele.

"Me kutsume tõesti kõiki inimesi üles, et nad avaksid oma uksed kultuuripealinna külalistele, paneksid oma toa või korteri või majaosa meie kodulehele," sõnas Vihmann.

"Ei ole ju mõistlik ehitada hotellikohti ainult lähtuvalt mõnest üritusest aastas, aga kodumajutus on siis alternatiiv, kus on ka võimalik peatuda," kommenteeris Loodmaa.

8. jaanuaril oli kultuuripealinna kodulehele välja pandud kuus kodumajutust.

Siiski on järel ka veel mõni vaba hotellituba. Loodmaa sõnul on hotelli hinnad avamistseremoonia perioodil võrreldes tavapäraste hindadega 1,5 korda kallimad.