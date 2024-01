Mario Draghi on võimalik kandidaat Euroopa Ülemkogu eesistuja ametikohale

Kuna Euroopa Parlamenti valitud saadikud peavad asuma ametisse hiljemalt juuli keskpaigaks ja seega lahkub selleks ajaks Michel oma seniselt ametikohalt, peaksid EL-i liikmesriikide juhid juba lähikuudel uue Euroopa Ülemkogu eesistuja kandidatuuris kokku leppima. Vastasel juhul võtaks eesistuja rolli enda peale Ungari peaminister Viktor Orban, sest juulist alates algab Ungari pooleaastane EL-i eesistumisperiood.

Kuna uus Euroopa Komisjon astub ametisse alles novembris ning uus Euroopa Ülemkogu eesistuja valitakse tavaliselt samal ajal lähtuvalt erinevate poliitiliste jõudude jaotusest Euroopa Parlamendis ja liikmesriikide juhtide seas, siis uue eesistuja leidmine enne tähtaja saabumist oleks keeruline. Samas ei taha paljud riigid, et euroskeptikuna tuntud Orban juhiks Ülemkogu istungeid.

Ühe võimaliku lahendusena pakutakse välja endise Euroopa Keskpanga (ECB) juhi ja Itaalia ekspeaministri Mario Draghi valimist uueks eesistujaks, kirjutab Financial Times.

Eeldatavalt oleks Draghil paljude liikmesriikide, kaasa arvatud kodumaa Itaalia toetus. Draghi voorusteks peetakse tema otsustavat tegevust eurokriisi ajal ning tasakaalukat tehnokraatlikku valitsemisstiili.

Samas kahjustab Draghi šansse just erakondliku kuuluvuse puudumine. Ometi ei usu Financial Timesi küsitletud analüütikud, et Draghi nõustuks ainult Micheli ametiaja lõpuni eesistuja ameti pidamisega. Viieaastaseks perioodiks ametisse määramiseks oleks tal aga vaja selget liikmesriikide juhtide poliitilist toetust, kes peaks sel juhul nõustuma, et üks ihaldusväärsetest EL-i tipptöökohtadest ei lähekski Euroopa erakondade vahel jagamisele.

Lisaks ei räägi Draghi kasuks tema tugev euroopameelsus ning toetus EL-i aina tihedamale integratsioonile ka rahanduse vallas, mis võib viia temalt selliste põhjapoolsete liikmesriikide toetuse nagu Saksamaa. Praegu tegeleb 76-aastane Itaalia ekspeaminister Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni tellimusel EL-i konkurentsiaruande koostamisega.

Peale Draghi on võimalike kandidaatidena kõlanud ka Hispaania peaministri Pedro Sanchezi ja Taani peaministri Mette Frederikseni nimed. See aga tähendaks, et Euroopa Sotsialistide Erakond (PES) saaks endale Euroopa Ülemkogu eesistuja rolli, sest just sellesse erakonda kuuluvad nii Sanchez kui Frederiksen.

Draghi, Sanchezi ja Frederikseni kandidatuuri kitsaskohaks oleks asjaolu, et kõik nad esindavad Lääne-Euroopa riike olukorras, kus Ida-Euroopa liikmesriigid soovivad endale ka mõnda juhtivat EL-i ametikohta.