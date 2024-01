Norra parlament andis loa merepõhjast maavarade otsimisele

Ettepaneku kohaselt lubatakse maavarade otsimist 280 000-ruutkilomeetriselt alalt, suurem osa sellest asub Arktikas.

Parlament kiitis plaani heaks häältega 80-20.

Praegu pole veel selge, millal võiksid otsingud alata. Plaani järgi antakse ettevõtetele eksklusiivsed õigused uuringuteks ja potentsiaalseks kaevandamiseks teatud aladelt, enne mida toimub kaevandamisloa menetlus.

"Me saame sellega teada, kas seda saab teha jätkusuutlikul viisil, ja need sammud on selleks mõeldud," ütles Norra energiaminister Terje Aasland.