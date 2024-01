Kohtla-Järve ühistutel pole kortermajade renoveerimise eritoetusse usku

Kohtla-Järvel seitset korteriühistut haldav Raissa Vares tunnistas, et spetsiaalselt Ida-Virumaale kohandatud soodsamate tingimustega Kredexi toetuse aktiivsesse kasutamisse tal suurt usku ei ole.

"Vaadates meie regiooni korterite ruutmeetri hinda, vaadates seda, kuidas pangad vaatavad meid laenu küsimisel, vaadates seda, millised on meie palgad ja kõik muu – selleks, et võtta vastu otsus renoveerimiseks, tuleb kõiki asju analüüsida –, ma ei usu sellesse," rääkis Vares.

Üheks murekohaks on Ida-Virumaa korteriühistutel pangalaenu saamine. Kredex on valmis selles appi tulema.

"Iga korteriühistu kardab seda kindlasti, aga kui näiteks Ida-Virumaa korteriühistu ei saa laenu kommertspankadelt, saavad nad Kredexisse pöörduda ja me väljastame neile laenu piisavas summas," ütles Kredexi partnersuhete haldur Jana Toome.

Raissa Varese sõnul vajaks hulk Ida-Virumaa maju renoveerimise asemel hoopis lammutamist.

"Kui võtta Kohtla-Järve linnas näiteks Uue tänava kvartal, siis need on nii vanad majad, et neid renoveerida pole mõtet. Pigem on vaja need maatasa teha, ehitada uued majad ja inimesed sinna kolida," ütles ta.

Ida-Virumaa kortermajade renoveerimise eriprogrammis on kavas kaks toetusvooru, millest esimene avaneb 24. jaanuaril ja teine eeloleval suvel.