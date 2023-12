Ida-Virumaa korteriühistud saavad renoveerimistoetust soodustingimustel

Riik turgutab Ida-Virumaa kortermajade renoveerimist 25 miljoni euroga. Korteriühistutele pakutakse erakordselt soodsate tingimustega toetust, et majade uuendamine ka Ida-Virumaal hoo sisse saaks. Seni on maakonna korteriühistute huvi hoonete renoveerimise vastu olnud üsna leige.

Ida-Virumaal on üle 2000 renoveerimist vajava korterelamu. Ainuüksi Narvas on neid pea 400. Kuid seni on renoveerimist peetud liiga kalliks ning soojustamist on takistanud ka odav küttehind.

Selleks, et asi ometi liikuma hakkaks, tuuakse toetusraha lausa ukselävele.

"Need kaks vooru, kokku 25 miljonit Ida-Virumaale, on pretsedenditult suur. Sellist keskendunult Ida-Virumaale renoveerimisraha saatmist ei ole ju riigi vaates siiani toimunud. Inimesed saavad endale praktiliselt uue kodu. Miks mitte seda võimalust ikkagi praegu ära kasutada," ütles kliimaministeeriumi elamuvaldkonna juht Veronika Valk-Siska.

Taasterahastust suunatakse Ida-Viru ühistutele 10 miljonit eurot. Osalise renoveerimise puhul saab 40 protsenti toetust ja täisrenoveerimise puhul 70 protsenti. Lisaks tuleb 15 miljoni euroga appi õiglase ülemineku fond, mis toetab ainult täisrenoveerimist.

"Tahaks saada 20-25 maja üle Ida-Virumaa, mida võiks hiljem uhkelt näidata, et näe, nii tehakse. See on nii-öelda see hruštšovka, mis on 60ndatel ehitatud ja ta seisab veel 2100. aastani ja pole viga," rääkis rahandusministeeriumi õiglase ülemineku koordinaator Ivan Sergejev.

Narva infopäevale tulnud ühistute esimeestele selgitatakse, et nii soodsat toetust ei tule enam kunagi ja tegutseda tuleb kiiresti. Lisaargument on küttehind, mis on Narvas kasvanud pea kaks korda.

"Tasapisi hakkavad inimesed aru saama, et elamufond on ikkagi üle 50 aasta vana ja kui sa vanasse hoonesse midagi ei panusta, siis midagi head sellest ei tule," ütles korteriühistu esimees Alexander Lesonen.

Taasterahastu 10 miljoni suurune taotlusvoor avaneb jaanuaris. Õiglase ülemineku fondi 15 miljonit eurot avanevad ühistutele eeloleval suvel. Toetust saab küsida EAS-i ja KredExi ühendasutuse kaudu.