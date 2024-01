Kiviselg: venelased pelgavad F-16 Ukraina relvastusse saabumist

Vene relvajõud on viimastel nädalatel pommitanud erinevaid Ukraina sõjalisi rajatisi, nende seas ka lennuradasid. See annab märku sellest, et Venemaa peab ohtlikuks F-16 hävitajate Ukraina relvastusse saabumist, ütles kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg. Ta lisas, et lähiajal on oodata veelgi massiivseid Venemaa raketirünnakuid.

Kiviselg ütles pressikonverentsil, et Venemaa on viimastel nädalatel aktiivselt kasutanud kaugpommitajaid ja Kalibr rakette, et anda lööke Ukraina sõjalistele, kaitsetööstuse ja taristu objektidele.

"Tabamusi said üle riigi nii elektri-, sadama- kui raudteetaristu objektid, sõjaväe lennuväljad, relvastuse ja moonalaod, sõjaväe õppeasutused ning kaitsetööstuse ettevõtted, mis tegelevad relvastuse tootmise ja remontimisega," märkis Kiviselg.

"Lennuradade rikkumine annab märku sellest, et venelased hindavad ohtlikuks F-16 saabumist Ukraina relvastusse," ütles Kiviselg.

Kiviselg tõi välja, et jätkuv Venemaa taktika on Ukraina õhutõrje üleküllastamine.

Kiviselg märkis, et eesolevate külmade ilmadega võib Venemaalt oodata veel rohkem massiivseid rünnakuid, kuna Venemaa toodab praegu rohkem laskemoona, kui nad ära kasutavad.

Samuti ütles Kiviselg, et kui Venemaa laseb Ukraina pihta 10 000 mürsku päevas, siis Ukraina vastab 2000 mürsuga päevas.

Kiviselg rääkis, et Vene relvajõudude põhisuund on Avdijivka linn, mille ümbruses ja sees toimuvad suuremad lahingud, ent mida venelased pole senini täielikult ümber piirata suutnud.

Tõenäoliselt püütakse tema sõnul vallutada või hävitada Ukraina relvajõudude Avdijivkasse suunduvaid varustusteid, et sundida linna kaitsjad kas alistuma või taanduma lääne suunas, võimaldades Venerelvajõududel linna hõivata.

"Mõlema poole liikumine pole aga kuigi kiire, sest peale vastaspoole tegevuse piiravad manööverdamist ka rajatud miiniväljad ja saabuvad külmad ilmad. Lumesajud piiravad droonide efektiivset kasutamist, väidetavalt rakendatakse tankiüksusi pigem maasse kaevatud suurtükkidena ning libeduse tõttu kasutatakse positsioonidele liikumiseks vaid roomiksõidukeid," rääkis Kiviselg.

Kiviselg rääkis, et üle Dnepri jõe rajatud Ukraina relvajõudude sillapea püsib, ehkki on pidevate Vene relvajõudude kaudtule ja jalaväe rünnakute all.