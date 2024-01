Liikluskindlustusseltsidele jäi mullu maksetest tuluks 44 miljonit eurot

"Suuresti on see kasv kogusummas päris märkimisväärne, aga see tuleneb sellest, et meil minevikus on olnud pikki aastaid olukord, kus oma taskust tuleb kahjudeks peale maksta, selle asemel, et mingit kasu sellest saada," ütles Piirsalu.

Ta märkis, et kui majandus peaks hakkama veelgi jahtuma, siis kindlustusmaksete maksjate arv kindlasti väheneb.

Statistika kohaselt toimus mullu Eestis 34 300 liikluskindlustuse juhtumit kogukahjuga 72 miljonit eurot.

Lisaks põhjustati Eesti sõidukitega veel 2600 liiklusõnnetust välismaal kogukahjuga 11 miljonit eurot.

Eesti Liikluskindlustuse Fond on esile toonud, et kolme protsendi võrra kasvas

kokkupõrgete arv möödasõidul, reastumisel ja sõidurajalt kõrvalekaldumisel. Neid juhtumeid oli 3500, kogukahjuga 10 miljonit eurot.

Piirsalu rääkis, et kui tavapäraselt toimub Eestis päevas umbes 100 liiklusõnnetust liikluskindlustuse tähenduses, siis raskete ilmastikutingimuste tippajal küündib see arv isegi kuni 400-ni.

Piirsalu sõnul ei pruugi liiklusõnnetuse põhjustamine autojuhi jaoks alati liikluskindlustuse makse suurenemist kaasa tuua.

"Kui inimene põhjustab liikluskindlustuse juhtumi, siis see ei too alati automaatselt kaasa liikluskindlustuse makse tõusu. Igal kindlustusandjal on selgelt oma metoodika, kuidas ta seda kindlustusriski arvestab ja mingi osa sellest

kindlustusriskist hinnatakse ikkagi, et see ongi tavapärane, et keskmiselt iga 20 aasta tagant Eestis iga sõiduk põhjustab liikluskindlustuse juhtumi. Pigem ma ütleks, et sellised liiklejad, kes võivad mitu korda aastas sattuda põhjustajana kindlustusandja radarisse, võiksid küll muretseda. Neil võib hakata see mõjuma. Aga kui ma ühel korral olen liiklusõnnetuse põhjustanud, siis ei peaks muretsema, et sellest automaatselt tekib kohe makse suurenemine," rääkis Piirsalu.