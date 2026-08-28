Eestis juhtub päevas sadakond liiklusõnnetust

Tänavu esimesel poolaastal leidis Eestis aset 17 851 liikluskindlustuse juhtumit ehk keskmiselt 99 juhtumit päevas. Juhtumite arv kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 14 protsenti ning kõige sagedamini juhtus liiklusõnnetusi jätkuvalt Tallinna lähistel Jüri ringil, teatas liikluskindlustuse fond.

Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) juhatuse esimehe Tuuli Pärensoni sõnul näitavad esimese poolaasta numbrid, et liiklusõnnetused on Eestis igapäevane reaalsus.

"Keskmiselt 99 liikluskindlustuse juhtumit päevas tähendab, et Eestis juhtub üks juhtum ligikaudu iga 15 minuti järel. Iga juhtumi taga on inimesed, kelle jaoks tähendab see vähemalt ootamatut asjaajamist, halvemal juhul aga vigastusi ja pikaajalisi tagajärgi," ütles Pärenson.

Inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv on vähenenud

Liikluskindlustuse juhtumite arvu kasvule vaatamata näitab politsei- ja piirivalveameti (PPA) statistika, et tänavu 2026. aasta esimese kuue kuuga said inimesed liiklusõnnetustes vähem vigastada, kuid hukkunuid oli siiski mõnevõrra rohkem.

Üle Eesti juhtus esimesel poolaastal 687 inimkannatanuga liiklusõnnetust, mida oli viis protsenti vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Neis hukkus 22 ja sai vigastada 849 inimest.

PPA liiklusjärelevalve juhi Taavi Kirsi sõnul on inimkannatanutega liiklusõnnetuste vähenemine hea suund, kuid rahuloluks veel põhjust ei ole.

"Keelava fooritulega ristmikule sõitev või maanteel järjest möödasõite sooritav juht võiks aru saada, et nendel hetkedel on tema ise suurim liiklusoht. See väärharjumus vajab muutust, et teiste inimeste tervis ja vara viga ei saaks. Liikluskultuur peab liikuma suunas, kus liiklejad arvestavad teineteisega rohkem," ütles Kirss.

Kõige rohkem juhtumeid Jüri ringil ja Ülemiste ristmikul

LKF-i viimase 12 kuu statistika järgi oli kõige rohkem liikluskindlustuse juhtumeid jätkuvalt Jüri ringil Rae vallas, kus 2025. aasta teisest poolest kuni 2026. aasta esimese poolaasta lõpuni toimus 135 juhtumit kogukahjuga 360 000 eurot. Järgnesid Tallinnas asuv Ülemiste ristmik 111 juhtumi ja 328 000 euro suuruse kahjuga ning Sõpruse puiestee ja Tammsaare tee ristmik 101 juhtumiga.

Enam kui 40 protsenti kõikidest liikluskindlustuse juhtumitest toimub parklates.

Viimase 12 kuu jooksul juhtus kõige rohkem kindlustusse jõudnud õnnetusi Ülemiste keskuse parklas, kokku 163, järgnesid Tartu Lõunakeskus 100 ja Tallinna Rocca al Mare kaubanduskeskus 79 juhtumiga.