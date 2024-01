Maldiivid palusid Indial oma väekontingent välja viia 15. märtsiks

Maldiivide president Mohamed Muizzu palus Indial viia saareriigist välja selle pea 100-liikmeline sõjaväeline kontingent 15. märtsiks, ütles kõrge nõunik pühapäeval ajakirjanikele üha rohkem süveneva tüli taustal New Delhiga.

Ajaraam pandi paika pühapäeval Maldiividel peetud kõnelustel India ametnikega, ütles Muizzu avaliku poliitika sekretär Abdulla Nazim Ibrahim.

"President esitas selle palve kohtumisel kõrgetasemelise komitee kohtumisel kahe riigi vahel. Hetkel ettepanekut kaalutakse," ütles ta ajakirjanikele.

Päev varem naasis president Hiinast, kus ta allkirjastas rea leppeid.

New Delhi peab India ookeanis asuvat saarestikku oma mõjusfääri kuuluvaks, ent Maldiivid on võtnud kursi Hiina peale, mis on saareriigi suurim võlausaldaja.

Indial on Maldiividel umbes 89 sõjaväelast, nende hulgas ka meditsiinilist personali, kelle käsutuses on kolm õhusõidukit, millega patrullitakse saarestiku tohutu mereala kohal.

India välisministeerium teatas pühapäeva õhtul, et diplomaadid arutasid, kuidas leida olukorrale mõlemapoolselt toimiv lahendus, mille puhul jätkuksid suurriigi õhuoperatsioonid, millega pakutakse nii humanitaar- kui ka meditsiinilise evakuatsiooni (Medevac) teenuseid.

Avalduse kohaselt ootab osapooli ees veel üks kõnelustevoor, mille tähtaega samas India pool ei märkinud.

Muizzu tuli võimule septembris, kui oli lubanud saareriigist India väe välja ajada.