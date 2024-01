Raport: ülirikkad saavad rikkamaks ja vaesed jäävad vaesemaks

Rahvusvahelise mittetulundusühingu Oxfam raporti kohaselt on alates 2020. aastast maailma viie rikkama inimese vara enam kui kahekordistunud, samas vaeseim osa elanikkonnast (viis miljardit inimest) jäi veel vaesemaks.

Esmaspäeval algab Šveitsi suusakeskuses Davosis taas nädal aega kestev Maailma Majandusfoorum. Kutsutute hulgas on miljardärid ning poliitikud. Seetõttu avaldas Oxfam uue raporti, mis näitab, et rikkad saavad rikkamaks ja vaesed jäävad vaesemaks.

Raport toob välja, et lõhe rikaste ja vaeste vahel suureneb veelgi, suure tõenäosusega saab maailm järgmise kümne aasta jooksul esimese triljonäri.

Oxfam toob välja, et varanduslik ebavõrdsus hakkas järsult kasvama pärast pandeemiat. Miljardäride vara on kasvanud kolm korda kiiremini kui inflatsioonimäär.

Uuringufirma Wealth X andmete põhjal on maailma viie rikkama inimese vara kasvanud ligi 464 miljardi dollari võrra ehk ulatub nüüd 870 miljardi dollarini. Maailma esirikkurid on Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison ja Mark Zuckerberg. Samal perioodil vähenes 4,77 miljardi inimese koguvara 0,2 protsendi võrra, vahendas The Guardian.

Raport toob veel välja, et vaesemad inimesed peavad rahapuuduse tõttu tegema üha rohkem tööd. Ülirikastele kuuluvate firmade kasumid aga suurenevad. Raport kutsub üles kehtestama rikkuse maksu, et taastada tasakaal töötajate ning suurfirmade omanike vahel.