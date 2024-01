Näitleja Alec Baldwin sai uuesti tapmissüüdistuse surma pärast võtteplatsil

New Mexico osariigi vandekohtunikud esitasid Baldwinile süüdistuse tahtmatus tapmises.

2021. aasta sügisel hukkus filmivõtete ajal Ukraina päritolu Ameerika filmioperaator Halyna Hutchins, kuna Baldwin tulistas teda relvast, kus oli paukpadrunite asemel oli püstolis päris padrun. Režissöör Joel Sousa sai samast lasust haavata.

Eelmise aasta aprillis loobus New Mexico osariigi prokuratuur Baldwini vastu esitatud tahtmatu tapmise süüdistusest. Toonase süüdistuse järgi pidanuks Baldwin enne lasku püstoli sisu kontrollima.

Baldwin on öelnud, et ta ei vajutanud püstoli päästikule, vaid liigutas üksnes püssilukku. Ta on ka öelnud, et Hutchinsi surm ei ole tema süü, kuna ta ei teadnud, et relvas on päris padrunid ning kuna filmivõttel ei oleks päris laskemoona üldse olema.

New Mexico prokurörid ütlesid mullu oktoobris, et kohtuekspertiisis on ilmnenud tulistamises kasutatud relva kohta täiendavaid fakte. Nende raporti hinnangul sai niisugune juhtum aset leida ainult siis, kui püstoli päästikule vajutati.

Alec Baldwin otsustas 2023. aasta märtsis filmimaailma naasta.