Ida-Virumaal tasulise sõidu esimesel kuul maakonnaliinidel trahve ei tehta

Esmaspäeval ollakse maakonna bussiliinidel valmis segadusteks, sest tasulisele sõidule minnakse üle kiirustades, ütles Ida-Viru ühistranspordikeskuse juhatuse liige Heiki Luts.

"Tasulisele sõidule üleminekuks jäi aega napiks – just tehniline valmisolek ja reisijate teavitamine. Kõige suurem kitsaskoht on soodussõitjatele soodustuste tegemine ja ühiskaardile kandmine. Kuna erinevaid registreid omavahel automaatselt ühendada ei saa ja see on puhas käsitöö, ei oska arvata mitu kuud selleks aega võib minna," lausus Luts.

Eesmärk on võimalikest viperustest hoolimata sõidugraafikust kinnipidamine. "Bussijuhtidele oleme andnud suunise, et kui hakkab ebastandardne olukord tekkima, siis väljastataks lihtsalt nullpilet, et liinid väga palju ei hilineks," ütles Luts.

Üleminekuks on varutud vähemalt kuu aega.

"Bussijuhte olen juhendanud nii, et põhiline on see, et ükski reisija ei tohi peatusse jääda, ning karistusi ja sanktsioone üleminekukuul ei rakendata," lausus Luts.

Lisasegadust tekitab liiklejatele Ida-Virumaa ühistranspordijuhi sõnul seegi, et lisaks maakonnaliinidele on Ida-Virus eraldi bussiliinid neljas linnas ning kõikjal kehtivad erinevad sõidukaardid. Ja tasuline pole esmaspäevast sõit kõikjal: nii on jätkuvalt prii bussisõit omavalitsuse elanikele Jõhvi ja Sillamäe linnaliinidel.

Näiteks 13 000 elanikuga Sillamäel doteerib linnavõim bussisõitu aastas umbes 200 000 euroga.

"Volikogu on otsustanud nii, et Sillamäe linna elanik peab saama oma linnas sõita tasuta. Arvestatud on seda, et linna elanikkond vananeb, palju on pensionäre ja vanemaid inimesi ning sellega toetame nende liikumist," ütles Sillamäe linnamajandusosakonna juhataja Arvo Sirel.

Transpordiamet kontrollib vastavalt vajadusele

Maakonnaliinide järelevalvet tegevast Transpordiametist öeldi, et nemad lähtuvad kontrollimisel piirkonnas tekkinud vajadusest. Ameti veonduse järelevalve osakonna juhataja Karl Tiitsoni kinnitusel on sõidutasu taastamisega ette nähtud ka järelevalve võimekuse suurendamine.

"Meie 2023. aasta oktoobris-novembris tehtud tihendatud piletikontroll Harjumaal näitas, et kui tegemist on liinidega, kus sisenetakse eesuksest, ei ole piletita sõit suureks probleemiks. Vedajad ning bussijuhid suudavad väga edukalt neile avaliku teenindamise lepinguga pandud kohustusi täita. Transpordiamet praeguse ressursi juures näebki, et iga piirkonna ühistranspordi korraldaja eelisjärjekorras kasutaks vedajatega sõlmitud lepingutes ettenähtud võimalusi suunata vedajat oma kohustusi täitma," sõnas Tiitson.



Tiitsoni ütles, et kui kuskil piirkonnas tekib olukord, kus muude vahenditega ei ole õnnestunud piletimüügi ja -ostmisega seotud probleeme lahendada, siis seda kontrollitakse. "Kuid selleks peab uus süsteem juba mõnda aega töötanud olema, et need probleemid välja kooruks," rääkis Tiitson.

Esmaspäevast jätkub tasuta bussisõit vaid Võru ja Põlva maakonnaliinidel, mis muudetakse tasuliseks 1. aprillist.